Gigi Hadid e Zayn Malik non stanno più insieme. Certo, gli innamorati si prendono e si lasciano, succede a famosi e non. In questa vicenda però c’è di più e in futuro potrebbero esserci anche dei risvolti in tribunale: la causa della rottura sarebbe Yolanda Hadid, mamma di Gigi.

Le accuse

Nel pomeriggio di giovedì 28 ottobre sono state diffuse alla stampa accuse molto pesanti nei confronti di Zayn Malik. Secondo i rumor, il cantante avrebbe aggredito fisicamente Yolanda Hadid. La mamma della modella non ha, al momento, rilasciato dichiarazioni ma si dice che stia valutando azioni legali nei confronti dell’ormai ex della figlia Gigi Hadid.

Le smentite di Malik

Zayn invece ha usato Twitter per raccontare la sua versione e smentire quanto trapelato. “Ho avuto una discussione con un membro della famiglia della mia partner, che è entrato a casa nostra settimane fa mentre la mia compagna non c’era. Questa era e continua ad essere una questione privata e nonostante i miei sforzi di creare un ambiente pacifico che mi permetta di fare da co-genitore a mia figlia nel modo che merita, tutto questo è trapelato alla stampa”, ha scritto Zayn Malik sul suo profilo, senza mai citare Yolanda. Il termine “co-genitore” suona come una conferma definitiva della rottura con Gigi Hadid.

Nel corso della serata poi Zayn Malik si è sentito in dovere di puntualizzare ulteriormente in una nota al sito TMZ. “Nego categoricamente di aver colpito Yolanda Hadid e per il bene di mia figlia non rivelerò altri dettagli. Spero che Yolanda decida di ritirare le sue false accuse e di affrontare i problemi della nostra famiglia privatamente”, ha dichiarato l’artista.

La fine dell’happy family di Gigi Hadid?

La notizia dei problemi famigliari di Gigi Hadid e Zayn Malik è giunta come un fulmine a ciel sereno. Insieme dal 2015 la top model volto di punta (tra gli altri) di Versace e il cantante britannico hanno sempre protetto la loro relazione dai curiosi e nessuno si sarebbe aspettato questo epilogo, a cavallo tra il gossip e la cronaca.

Nel settembre del 2020 Gigi Hadid e Zayn Malik sono diventati genitori di Khai. Per far crescere la piccola lontano dai paparazzi e serenamente, la coppia aveva maturato la decisione di trasferirsi in pianta stabile nella tenuta acquistata in Pennsylvania, vicinissima a quella dove risiede Yolanda Hadid. I cavalli e le caprette, la natura incontaminata, le passeggiate tra i boschi: dai pochissimi indizi social (e da un’intervista a Vogue, rileggi QUI i dettagli) questa sembrava davvero una happy family. Fino ad ora.

