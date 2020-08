Con il make up artist Mr Daniel insegna alle donne a truccarsi per essere belle a ogni età

Che non sia troppo marcato. Che non sia troppo scuro. Che sia un po’ sfumato per nascondere con delicatezza i segni del tempo. Sono queste le regole base che le donne over 40 devono imparare se vogliono valorizzarsi con il trucco. Ana Laura Ribas si mette nelle mani del make up artist Mr Daniel per dare consigli su come essere belle, fresche e glamour a qualunque età. In un video pubblicato su YouTube spiegano insieme tutti i passaggi tra gag, ricordi e risate.

Primo step: la skin care

Con quegli occhi azzurri e quell’incarnato luminoso, Ana Laura Ribas non ha bisogno di grossi interventi di “restauro”. A 52 anni ha una pelle perfetta e compatta. Il suo segreto? “Fin da piccolina prima di dormire mi struccavo, mettevo l’idratante, usavo il tonico”. Il primo passo per essere ancora più bella, è la giusta skin care. Mr Daniel spiega come applicare i prodotti sul viso e sul collo. L’importante è stare attenti a fare strati sottili, senza eccedere.

Fase due: sfumature sugli occhi

L’ideale per gli occhi, quando la palpebra è un po’ appesantita e mostra qualche piccola imperfezione, è un make up smoky. Sfumare il colore aiuta a mimetizzare le piccole rughe. Infatti a lavoro ultimato Ana Laura Ribas è entusiasta del risultato: gli occhi sembrano più grandi e luminosi. Anche ciglia e sopracciglia vanno curate: allungate le prime e rimpolpate le seconde.

Il tocco finale

Ana Laura Ribas chiede consiglio all’esperto di make up: “Con il passare degli anni lo zigomo non è più tanto definito. E’ giusto mettere il bronzer proprio sull’osso, oppure sotto?” Con movimenti circolari sotto la guancia, spiega Mr Daniel, si aiuta il viso a sembrare più pieno. Vietato l’illuminante, che enfatizza le rughe. Matita, lipstick e gloss sulle labbra completano l’opera. “Sono bellissima!” esclama la Ribas al settimo cielo. “Un trucco così non è per renderti diversa, ma per rendere te ancora più bella”.

Consigli di stile di Ana Laura Ribas

Non solo consigli sul make up però. Sulla sua pagina Instagram Ana Laura Ribas dà lezioni anche di stile. Che sia un bikini Mali Beachwear a vita alta o una completo Parosh a pois, sa bene come valorizzare il suo corpo. Sempre raffinata, estrosa e mai sopra le righe, è un esempio per chi vuole sentirsi bella a qualunque età.

