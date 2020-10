Sharon Fonseca, comoda ma sensuale per gli ultimi giorni con il pancione

La compagna di Gianluca Vacchi, in attesa di una bimba, dice di vivere in pigiama ma è tutta un pizzo

“Vivo con il pigiama ultimamente”, scrive Sharon Fonseca su Instagram. Il suo babydoll nero in seta e pizzo però ben si distanzia dall’immagine classica di una donna in abiti comodi al nono mese di gravidanza. La modella venezuelana è in attesa di una bimba da Gianluca Vacchi. 25 anni lei, 53 lui e una relazione condivisa in toto sui social. Ora i due stanno per coronare il loro amore con la nascita del primo figlio e sono un continuo scambiarsi cuori e dolci parole, via Instagram ovviamente.

Sharon Fonseca, nonostante la pancia ormai molto pronunciata e la voglia di stare comoda, non ci pensa proprio a rinunciare alla sua femminilità e si ritrae nella cabina armadio con addosso la camicia da notte sensuale. Ma queste non sono le uniche immagini che la modella ha deciso di pubblicare a pochi giorni dal parto. In uno scatto in bianco e nero Sharon è splendida mentre, completamente nuda, si copre il seno con una mano e sorregge il pancione con l’altra. Capelli selvaggi, sguardo dolce e tanta gioia.

Non manca un servizio fotografico con la famiglia al gran completo. Gianluca Vacchi posa sereno con i capelli biondo platino e una giacca rosa (ovviamente!) mentre i suoi tre cani lo circondano. Al centro c’è Sharon Fonseca, dea moderna in un delicato abito bianco di Amen Style. C’è poi la foto della sola modella che, di profilo, svela le forme in una camicia trasparente e quelle in cui si fascia in un minidress luccicante abbinato alla borsa Prada. Infine, con i pantaloni della tuta e un reggiseno di Maternity by Karen Jimenez, svela ai fan di aver trascorso una giornata uggiosa a spalmarsi di creme e olii. A caccia di outfit premaman per il terzo trimestre? Sbirciate i look di Sharon nella gallery.

Related Posts