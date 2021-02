Baci e abbracci tra Joe e Jill Biden… l’amore è anche nel look!

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa un voto al colore Per tutte le tasche 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

“Ti amo, Jilly, e non potrei essere più grato di averti al mio fianco in questo viaggio che ci aspetta”. Parole di stima e rispetto che ogni donna ascolterebbe con piacere dalla persona amata ma, se pronunciate dal presidente eletto degli Stati Uniti il giorno precedente il suo insediamento, assumono un significato ancora più speciale. E’ questa la dolce frase che 78enne Joe Biden ha dedicato alla moglie Jill Biden, scrivendola sul suo profilo Instagram il 20 gennaio. Il presidente della rinascita, dell’unità e delle possibilità è prima di tutto un marito presente e un uomo orgoglioso della donna che ha al suo fianco.

La storia d’amore di Joe e Jill

E’ una love story che dura da decenni quella di Jill e Joe Biden. Nel 1972 Biden ha perso tragicamente la prima moglie, Neilia, e la loro figlia di un anno, Naomi, in un incidente d’auto, ritrovandosi all’improvviso a dover crescere da solo i due figli maggiori, Beau e Hunter. Tre anni dopo però ha incontrato Jill. “Mi ha ridato la vita”, ha scritto Biden nel 2007 nella sua autobiografia, Promeses to Keep. Che il loro sia un legame fortissimo è innegabile. I loro gesti di affetto non vengono frenati dalle telecamere, anzi. Joe e Jill predicano amore e mettono in atto il loro credo per primi, quotidianamente.

Le differenze con i Trump

Il registro affettuoso di Jill e Joe Biden è completamente diverso rispetto a quello manifestato dai loro predecessori, Donald e Melania Trump. Nei loro quattro anni alla Casa Bianca il tycoon e l’ex modella hanno spesso alimentato i gossip che li vogliono vicini al divorzio, tra mani negate e gesti freddi. Al contrario, i Biden non perdono occasione per toccarsi e manifestare il loro amore.

In occasione della partenza del presidente per una visita ufficiale in Maryland, Jill Biden ha accompagnato il marito al Marine One, l’elicottero che trasporta la First Family in giro per il Paese.

Le farfalle di Jill Biden

Tra Jill e Joe Biden non sono mancati baci, abbracci e parole sussurrate. Le immagini dei due che si abbassano la mascherina per scambiarsi gesti affettuosi come due innamorati qualunque sono dolcissime. Per salutare il marito la First Lady ha optato per un abito bianco coperto da una giacca blu vintage di Armani e da un cappotto nero. Ai piedi dei comodi stivali in camoscio di Stuart Weitzman. Per ripararsi dal freddo di Washington, Flotus ha indossato un foulard sui toni dell’azzurro con stampa di farfalle. Jill Biden ha sì le farfalle al collo ma sicuramente per il suo Joe le ha ancora anche nello stomaco!

