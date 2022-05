MORSO DELLA VIPERA Idea regalo Per tutte le tasche Come lo indossa un voto al colore 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

Ambra Angiolini ha scelto Stromboli per una vacanza all’insegna della natura e del relax. Peccato per il meteo che non è stato clemente con lei: cielo grigio e nuvole l’hanno scoraggiata dallo sfoggiare il primo bikini di stagione. Accantonata l’idea del beachwear dunque, ha preferito optare per un trench Woolrich più consono alle temperature. Si tratta di una vecchia conoscenza: è lo stesso indossato per presentare il Concerto del Primo Maggio a Roma.

I look di Ambra Angiolini sul palco del Concertone

Al Concertone, ormai Ambra Angiolini è una padrona di casa rodata. Per la quinta volta consecutiva ha presentato l’evento di piazza San Giovanni, quest’anno affiancata da Bugo. Per lei quel palco è un’occasione per comunicare le sue convinzioni attraverso i look (leggi QUI per saperne di più) e così, dopo il golfino arcobaleno Alberta Ferretti per manifestare il suo impegno a favore della comunità LGBTQI+, quest’anno ha scelto per il suo look pomeridiano i colori dell’Ucraina. Per la sera invece ha preferito un impermeabile ultraleggero realizzato in poliestere riciclato e riciclabile: una scelta decisamente green.

Immersa nella natura

Un impermeabile comodo, pratico e rispettoso dell’ambiente: Ambra Angiolini non ha potuto fare a meno di portarlo con sé anche a Stromboli, dove si è goduta una full immersion nella natura. “Quando manca la PlayStation è un casino…” ha commentato ironicamente postando le foto. Ma a giudicare dal sorriso con cui ammira il panorama, tecnologia e videogame sono cose di cui proprio non sente l’assenza. I paesaggi siciliani fanno da cornice alle sue cartoline social, e lei posa felice e serena in mezzo all’erba e con il mare azzurro sullo sfondo.

Relax in vista dei nuovi progetti

In amore, dopo la fine della relazione con Massimiliano Allergi, non ci sono novità all’orizzonte. Invece la vita lavorativa di Ambra Angiolini è più intensa che mai. Da poco è uscita la serie, firmata da Ferzan Ozpetek, Le fate ignoranti in cui lei figura tra i protagonisti. A partire dall’estate invece, sarà tra i giudici di X Factor. Un vero debutto per lei, che non ha mai ricoperto un ruolo del genere. Una bella vacanza selvaggia è proprio l’ideale per caricarsi prima della nuova avventura.

Related Posts