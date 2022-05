Nicola Peltz, selfie con 750 mila euro di diamanti: ecco quanto costa la fede

“Tale padre, tale figlio”, dice un famoso proverbio e sembra che Brooklyn Beckham stia seguendo degnamente le orme paterne. Di cosa parliamo? Di diamanti. Nel corso degli oltre vent’anni di matrimonio infatti David Beckham ha regalato alla moglie Victoria Beckham quattordici anelli con pietre preziose (QUI i dettagli). Il 9 aprile il loro primogenito Brooklyn ha sposato l’ereditiera Nicola Peltz, in una cerimonia da favola in Florida. Da allora la neo-sposa non ha più smesso di mostrare la sua mano ingioiellata. E ne ha ragione!

Il primo pegno d’amore

Nicola Peltz e Brooklyn Beckham stanno insieme dal 2019 e si sono fidanzati ufficialmente 9 mesi dopo l’inizio della loro relazione. Nel 2020 infatti il fotografo ha chiesto l’attrice in sposa con uno strepitoso anello dal valore stimato di circa 450mila euro. Negli anni Nicola ha mostrato l’engagement ring più volte, facendo palpitare i cuori dei romantici. Dopo le nozze (sbirciale QUI) dall’anulare della Peltz è però sparito il diamante taglio smeraldo, che ha fatto spazio a due preziosi da capogiro.

Quanto costano le fedi?

La ghiotta occasione per debuttare gli anelli nuovi si è presentata con il Met Gala, che ha rappresentato il primo evento ufficiale da quando Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono marito e moglie. La scusa era quella di mostrare le unghie affusolate, sistemate per la soirée, ma l’intento era quello di svelare i brillocchi in tutto il loro splendore. E’ così che Brooklyn e Nicola ci hanno dato un assaggio luccicante della loro fede nuziale, una vera interamente ricoperta di diamanti taglio smeraldo. Il costo? Circa 50mila euro l’una.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓃𝒾𝒸𝑜𝓁𝒶 (@nicolaannepeltzbeckham)

Come papà David

La fede è sì spettacolare e colma di significato ma, al suo fianco, sul dito di Nicola Peltz c’era anche un altro anello, che ha lasciato i follower davvero senza parole. L’enorme diamante centrale di forma ovale, con una grandezza stimata tra gli 8 e 10 carati, è incorniciato da due pietre triangolari più piccole. Secondo gli esperti, il suo valore è di circa 700mila euro. Si pensa che Brooklyn Beckham l’abbia donato alla sua Nicola poco prima del matrimonio. Di certo da quando l’ha ricevuto lei ha sempre la mano in bella mostra sui social. Sulle orme di papà David, buon sangue non mente!

