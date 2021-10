Angelina Jolie, le extension con “lo stacco” infiammano il web

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Da copiare 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

Solo pochi giorni fa, alla première del film Eternals a Los Angeles, Angelina Jolie aveva fatto parlare tutti per l’insolito chin cuff, un gioiello da mento, con cui si era presentata sul red carpet. L’attrice, che all’evento era accompagnata da cinque dei suoi sei figli, aveva diviso l’opinione pubblica: c’è chi l’ha osannata per questo accessorio tribale e chi proprio non ha gradito la scelta. In seguito alla prima californiana, la star è volata in Italia per presentare la pellicola alla Festa del Cinema di Roma. Qui ha ammaliato con la sua scelta d’abito ma ha fatto anche discutere per i capelli.

Mano nella mano con le figlie

Anche a Roma Angelina Jolie si è fatta accompagnare dai figli. Sul tappeto rosso al suo fianco c’erano Zahara e Shiloh. Le due, 16 e 15 anni, hanno camminato mano nella mano con la mamma, formando un trio super affiatato e elegantissimo. Abito lungo bianco con dettagli in paillettes oro per Zahara, minidress nero con gonna a ruota e sneakers gialle per Shiloh. Angelina ha invece indossato uno strepitoso abito drappeggiato in maglia metallica platino di Atelier Versace. Fisico statuario, tatuaggi a vista, sorriso accattivante: la Jolie era uno splendore ma gli utenti social non hanno potuto fare a meno di notare un altro particolare, che stonava alquanto.

Le extension con “lo stacco”

Alla conferenza stampa del pomeriggio Angelina Jolie si era presentata con i capelli lisci e sciolti, per la serata invece ha optato per una chioma lunga fino al sedere. Le extension però le sono state applicate male, scatenando i commenti. Mi immagino Angelina Jolie che compra pacchetti di extension a basso costo – Il parrucchiere verrà licenziato presto – Ma come si può fare un lavoro così? – L’avrei fatto meglio a occhi chiusi, hanno scritto. In effetti la differenza tra i suoi capelli naturali e le ciocche posticce è evidente, tanto che alcuni si sono chiesti se lo stacco netto non fosse voluto.

Vacanze romane

Non solo lavoro per Angelina Jolie. L’attrice è stata infatti paparazzata per le strade della capitale, a spasso come una turista normale. Con addosso un cappotto vintage di Dolce&Gabbana, la Jolie è stata circondata dai paparazzi come una diva d’altri tempi. Mascherina nera, Devotion Bag in mano, décolleté con tacchetto e una classe da star. I capelli qui erano al naturale, poi in serata, hanno debuttato le extension. Una scelta sbagliata ma, fortunatamente, le ciocche posticce non sono… Eternals!

