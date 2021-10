MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Mai visto Pericolosamente sexy 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Red carpet in famiglia per Angelina Jolie, che ha partecipato alla prima a Los Angeles del film The Eternals insieme a (quasi) tutti i suoi figli. Bellissima come sempre, delicatamente sensuale con un abito morbido e avvolgente, anche stavolta ha lasciato senza fiato. Grazie, soprattutto, a un dettaglio mai visto prima: un gioiello da mento.

Chin cuff, l’insolito accessorio di Angelina Jolie

Ad Angelina Jolie non è mai successo, in tanti anni di onorata carriera, che un suo red carpet lasciasse il pubblico indifferente. E quello di The Eternals non ha fatto eccezione. Niente scollature provocanti, stacchi di coscia a vista o trasparenze hot: l’attrice ha scatenato la curiosità con un accessorio tanto delicato quanto insolito, un chin cuff creato dalla designer Nina Berenato.

Un gioiello particolare, mai visto su una star di Hollywood. Si tratta di una striscia di metallo dorato che divide in due la parte inferiore del volto. Si fissa all’interno della bocca, dietro il labbro e contro la parte inferiore del mento. Poi si personalizza premendolo delicatamente contro il viso in modo che si adatti perfettamente.

Completavano il look della Jolie anche bracciali e anelli vintage Tiffany and Co. e orecchini Beladora.

Look da combattente chic, perfetto per il red carpet di The Eternals

L’outfit scelto da Angelina Jolie per la prima a Los Angeles del nuovo film Marvel era perfettamente nel mood del personaggio che l’attrice interpreta nel cinecomic. Ha scelto infatti un abito Balmain dal colore terroso, tra il salvia e il beige, lungo fino ai piedi, dalle linee morbide e con un insolito drappeggio. Spalle (e tatuaggi) a vista, appena mascherate dai lunghi capelli lasciati sciolti. L’ideale insomma per rappresentare una donna chic e combattente, una guerriera elegante proprio come lei, sia nella vita che sul set.

Zahara non è l’unica col vestito della mamma

Insieme ad Angelina Jolie hanno calcato il red carpet di The Eternals cinque dei suoi sei figli. Tutti molto eleganti, ognuno con un look ricercato e dalle nuance bene abbinate a quella indossata dalla mamma. I media hanno notato che la 16enne Zahara Jolie-Pitt ha sfoggiato uno scintillante vestito Elie Saab visto addosso ad Angelina durante la cerimonia degli Oscar nel 2014, quando ancora posava sorridente mano nella mano con l’ex marito Brad Pitt. Non era l’unica: “I miei figli indossano capi vintage mescolati a pezzi del mio armadio, abbiamo riciclato le mie vecchie cose”, ha detto sinceramente l’attrice.

Angelina Jolie è attesa il 14 ottobre a Roma per la conclusione della Festa del Cinema. Chissà con quali altri effetti speciali saprà stupirci…

