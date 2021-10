Beatrice e Eugenia di York, prima uscita ufficiale dopo il parto e gli scandali

Uscita di coppia per le sorelle Beatrice ed Eugenia di York. Il 23 ottobre le figlie di Sarah Ferguson e del principe Andrea hanno presenziato a nome della royal family britannica alle nozze di Philippos di Grecia. Il quintogenito di Costantino II, ultimo re del Paese, ha sposato l’ereditiera svizzera Nina Flohr… per la terza volta. Ebbene sì, i due si erano già giurati amore eterno a Saint Moritz a dicembre 2020 e avevano poi organizzato una seconda cerimonia nel Cambridgeshire nella primavera del 2021. Con le restrizioni pandemiche però Philippos e Nina hanno potuto pianificare un matrimonio in grande stile, degno di una blasonata casata europea, solo adesso.

Il matrimonio greco

Nella splendida cornice della Cattedrale metropolitana dell’Annunciazione, ad Atene, Philippos e Nina Flohr di Grecia hanno detto sì davanti ai reali del vecchio continente, tra cui appunto Beatrice ed Eugenia di York. Le sorelle principesse sono molto affiatate e così sono apparse anche in questa occasione dove hanno sorriso con grazia ai fotografi presenti. Un’uscita importante per le due cugine di William e Harry, questo era infatti il primo evento ufficiale dopo il parto di Beatrice e dopo gli scandali estivi ruotati attorno al marito di Eugenia.

Tra maternità e voci di tradimenti

Il 18 settembre Beatrice di York (guarda qui il suo vestito da sposa) ha dato alla luce una bambina, Sienna Elizabeth, 11esima in linea di successione al trono. La piccola è nata dall’amore della principessa con Edoardo Mapelli Mozzi, immobiliarista e imprenditore, già padre di un bimbo, nato da una precedente relazione. A poco più di un mese dal parto, Beatrice è volata in Grecia per le nozze di Philippos e Nina Flohr. Lì, è apparsa rilassata e in splendida forma. Quest’estate invece Eugenia di York si è trovata, sua malgrado, al centro del gossip. Il marito Jack Brooksbank, da cui nel febbraio del 2021 ha avuto un figlio, August Philip, è stato infatti paparazzato a Capri a bordo di uno yacht in compagnia di alcune modelle, tra balli e alcol. Come dimenticare poi lo scandalo sessuale che da anni vede coinvolto il principe Andrea, padre di Beatrice e Eugenia? Ad Atene però anche loro due sono sembrati più sereni che mail.

Le principesse del riciclo

Saluti agli invitati, confidenze tra sorelle, carezze ai mariti: alle nozze reali Beatrice e Eugenia hanno fatto il pieno di consensi. Se ci aggiungiamo che, in pieno stile britannico, hanno optato anche per due look riciclati, il livello di gradimento in patria sale ulteriormente. Beatrice di York ha indossato un abito di Gucci bicolore caratterizzato da un grande fiocco centrale in paillettes rosa. Lunghi capelli rossi e mossi e una clutch in coccodrillo hanno completato il suo outfit. Mood total black per Eugenia di York, con un vestito, anch’esso già sfoggiato in passato, di Peter Pilotto. Il modello, abbellito con delle spille sul ventre, ha un lungo spacco laterale. Per lei un elegante caschetto castano e accessori neri. Scopri tutte le foto, comprese quelle della sposa in Chanel, nella gallery.

Related Posts