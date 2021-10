Modelle, altezza mezza bellezza? Non per tutte

“Altezza mezza bellezza”, recita un famoso detto. E, a guardare le modelle che solitamente calcano le passerelle, viene da pensare che sia proprio vero. Dai 180 cm di Claudia Schiffer ai ben 188 di Karlie Kloss, molte delle top model più famose sono proprio delle spilungone. Ma, per citare un’altra frase fatta, ogni regola ha la sua eccezione. E infatti nell’Olimpo della moda hanno trovato posto anche donne la cui statura è al di sotto dei 175 cm minimi richiesti solitamente dalle agenzie.

Altezza, le modelle sotto la media

Con i suoi 173 cm, Sara Sampaio sfiora ma non raggiunge l’altezza minima che di solito viene richiesta alle modelle. Questo però non le ha impedito di diventare uno degli angeli più celebri della storia di Victoria’s Secret. Stessa statura per Cara Delevingne, che di certo non ha niente da invidiare alle sue colleghe più alte. Ha sfilato per numerose case di moda, come Versace, Fendi, Chanel, Burberry: è talmente iconica che Madame Tussaud le ha dedicato una statua di cera nel suo museo di Londra.

Icone di bellezza in formato ridotto

Tanto sex appeal ma in formato ridotto per Emily Ratajkowski, una tra le modelle più piccoline. Solo 170 cm per lei, come per un’altra star delle passerelle come Laetitia Casta. Due differenti generi di bellezza, ma entrambe protagoniste dei sogni proibiti di mezzo mondo. C’è pure un’altra divinità della moda a eguagliarle sia sul piano della statura che su quello della fama. Si tratta dell’intramontabile Kate Moss, amata e desiderata dagli anni ’90 a oggi (gli ultimi scatti in lingerie hanno fatto il giro del mondo).

Twiggy: così piccola e così iconica

E poi c’è Twiggy, indiscussa icona di bellezza dagli anni ’60 in avanti. Considerata la pima supermodella, è alta solo 168 cm. Con i suoi occhioni da cerbiatto e il suo fisico esile e minuto ha cambiato il corso della storia della moda e ridefinito i canoni di bellezza delle modelle. E’ passata alla storia per essere stata la prima ad indossare la minigonna, capo d’abbigliamento lanciato sul mercato nel 1968 da Mary Quant. A dimostrazione che non è solo questione di centimetri: servono prima di tutto carisma e fascino per essere considerati giganti.

