Marica Pellegrinelli e Simone Susinna insieme nel mare della Sardegna

An invitation to freedom. Un invito alla libertà. E’ questa la frase che campeggia vicino a una serie di immagini postate sul profilo social di Kampos. I protagonisti delle foto sono Marica Pellegrinelli e Simone Susinna, belli più che mai nelle acque della Sardegna. I due sono i volti (e i corpi) della nuova campagna pubblicitaria del brand di swimwear. Il marchio, nato proprio in Costa Smeralda nel 2019, ha uno spirito ecofriendly, votato alla salvaguardia degli oceani e alla sostenibilità.

L’intesa tra Marica e Simone

L’intesa tra Marica Pellegrinelli e Simone Susinna è palese negli scatti di lancio della collezione primavera-estate 2021. Sguardi complici, mani che si sfiorano e quella maglietta bagnata dall’acqua salata che fa volare la fantasia. Se Marica è da tempo legata a Kampos, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi è al suo debutto come testimonial del brand ma non si è fatto certo tradire dall’emozione. Il modello, abituato a posare per le maison più importanti del mondo, è l’incarnazione di una divinità greca. Muscoli scolpiti, pelle abbronzata, sguardo fiero: in questi anni Susinna ha fatto battere il cuore a tante donne e c’è già chi spera in un flirt con la Pellegrinelli.

Il gossip la riavvicina a Eros

Dopo la storia decennale con Eros Ramazzotti e due figlie, si vocifera in questi giorni di un riavvicinamento tra Marica Pellegrinelli e l’ex marito. Secondo i rumor, i due sarebbero più affiatati che mai. Qualche tempo fa è stata proprio Marica, in un’intervista, a parlare del divorzio dal cantante. “È stata l’esperienza più dolorosa che io abbia mai affrontato. Se però ti accorgi di non essere felice, devi trovare il coraggio di andare a cercartela la felicità. Io non l’ho ancora trovata. La sto cercando”, aveva dichiarato lei.

Uniti dalla maglia bianca?

Dalla separazione con Ramazzotti, avvenuta nel 2019, Marica Pellegrinelli ha avuto qualche flirt ma, pare, niente di serio. Ora le bollenti fotografie con Simone Susinna. E se, per la scorsa stagione di Kampos, galeotto fu un costume maschile, che fece scattare la scintilla tra Marica e il modello Paul Ferrari, quest’anno sarà successo lo stesso tra Marica e Simone con le sensualissime tshirt bianche?

