Giulia Arena fa la proposta, lui dice sì. L’abito bianco… l’ha già messo

Secondo la tradizione, almeno nel nostro Paese, quando è giunto il momento di sposarsi è l’uomo a fare la proposta alla donna. Capita però a volte che le cose vadano in modo diverso. Così è successo a Giulia Arena e Antongiuseppe Morgia. E’ la stessa attrice a svelarlo in un post su Instagram, mostrando anche l’anello di fidanzamento da favola.

Miss Italia tra amore e carriera

Occhi verdi, morbidi capelli biondi, gambe lunghissime, fisico snello: Giulia Arena è una visione. Del resto, nel 2013 è stata eletta Miss Italia. Dal concorso di bellezza la sua carriera ha preso il via, prima come conduttrice televisiva e poi come attrice. E’ grande anche il suo impegno social, tra campagne pubblicitarie e interazione con i follower. Il lavoro di Giulia va a gonfie vele e altrettanto si può dire della sua vita privata. La 29enne siciliana è fidanzata da 9 anni con Antongiuseppe Morgia, avvocato 31enne. I due si sono conosciuti a Milano, dove per un breve periodo anche la Arena ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza. Adesso i due sono pronti per il grande giorno.

La proposta… al contrario

Giulia Arena non ha mai nascosto il suo desiderio di sposarsi. In diverse interviste nel corso degli anni ha dichiarato di come sia lei che Antongiuseppe Morgia fossero intenzionati a convolare a nozze. Lui però non si decideva a chiederle la mano così, alla fine, ci ha pensato lei. “Dobbiamo dirvi una cosa… (lui) ha detto sì (perché sono stata io a fare la proposta, ma questa è una storia che un giorno vi racconteremo”) fa sapere Giulia su Instagram, mostrando la mano su cui spunta un meraviglioso anello. Il prezioso vanta un grosso diamante centrale di forma ovale. Il fidanzato cavalca l’onda dell’ironia e, nel pubblicare una foto dei due abbracciati, scrive: “Per l’uomo che non deve chiedere mai…”. Felicissimi e super innamorati, la coppia non trattiene l’emozione.

Con l’abito nuziale

Per Giulia Arena è dunque giunto il momento di scegliere il vestito più importante, quello da sposa. Ma lei ha già fatto le prove in abito bianco. A metà luglio l’attrice ha partecipato al matrimonio di due amici uomini. Per l’occasione ha scelto un magnifico modello bianco di Alberta Ferretti, con corpetto bustier drappeggiato e gonna lunga. Un look insolito, che ha attirato qualche critica. Io avrei evitato il vestito bianco – Bello ma ai matrimoni non si va vestiti di bianco – Così si toglie attenzione alla sposa. Ci ha pensato proprio la Arena a placare le polemiche, affermando: “E’ stato scelto dallo sposo, perché non c’era una sposa, non avrei mai osato altrimenti”.

Un’estate in bianco

In attesa di trovare il vestito nuziale dei suoi sogni, Giulia Arena sta trascorrendo un’estate… in bianco (trend che piace molto alle vip). In barca nella sua Sicilia o nei paesini della Grecia, l’ex Miss Italia opta quasi sempre per outfit total white. Per una giornata a bordo di uno yacht, Giulia ha scelto un costume elegantissimo con un dettaglio malizioso. Il modello intero di Yamamay ha infatti un motivo intrecciato sul fianco, che svela lembi di pelle. Caftano in pizzo, abbinato a un ventaglio Dior, per un pranzo al ristorante vista mare. Persino l’accappatoio sfoggiato in hotel a Capri è del colore più candido. Ovviamente la Arena ha scelto questa tonalità anche per fare la proposta a Antongiuseppe Morgia. E se si presentasse all’altare con un’altra nuance? Nell’attesa, auguri!

