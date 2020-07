E’ stata una quinta puntata di Temptation Island scoppiettante quella andata in onda su Canale 5 martedì sera. A catalizzare gli oltre 3,5 milioni di telespettatori due storie di donne: Antonella Elia e Annamaria. Entrambe hanno affrontato il falò finale coi propri compagni, entrambe hanno dovuto subire l’onta del “tradimento”, se così lo possiamo chiamare. Il partenopeo Antonio è stato un po’ troppo esuberante con la sua tentatrice Ilaria, mentre Antonella Elia ha visto (o meglio sentito) il suo Pietro Delle Piane baciare la single Beatrice.

Annamaria si è presentata al falò molto decisa, caricata anche dalle sue compagne di avventure. Le giustificazioni di Antonio sembravano a tratti esilaranti. Quella che ha più divertito il popolo dei social è stata la giustificazione al “Ti voglio” rivolto a Ilaria. “Che significa quel ti voglio? Quando lo dici a me intendi che vuoi fare l’amore” ha chiesto Annamaria. La risposta: “Significava ti voglio bene”. Gelo (nonostante il falò). E mentre sui social Antonio veniva giubilato, Annamaria lo perdonava per l’ennesima volta e usciva dalla trasmissione con lui. Delusione generale.

Ma a risollevare il pubblico, soprattutto di parte femminile, ci ha pensato Antonella Elia. Il suo è stato un vero e proprio massacro, compiuto da quello che si dichiarava essere il fidanzato, colui che la amava e che desiderava sposarla: Pietro Delle Piane. Cattiverie gratuite quelle elargite dall’attore 45enne nei confronti della Elia: “Sei sola a 56 anni, quella è una debolezza. Io intanto ho un bambino, e ho undici anni in meno di lei. Lei cosa ha? Un pugno di mosche in mano. Lei si lascia trasportare, è una comparsa nella sua vita”. Tanto per citarne una.

La colpa di Antonella Elia? Aver raccontato alcune debolezze di Pietro Delle Piane e di continuare ad avere un rapporto di amicizia col suo ex Ivano. Pietro dice di essersi dovuto difendere e per questo ha parlato in modo poco lusinghiero della sua compagna. Ma quando Antonella Elia ha visto, assieme a lui, il video del presunto bacio alla tentatrice Beatrice non ci ha visto più.

Nel suo bell’abito oro Tenax sembrava essersi trasformata in una valchiria e ha assestato uno schiaffo al suo Pietro. La puntata si è conclusa così, con un’ovazione social per la bionda ex valletta della tv, divenuta per una sera eroina femminista. E’ l’inizio della fine? Sarà la prossima puntata a stabilirlo. Ma il pubblico di Temptation Island ha già dovuto “digerire” il perdono di Annamaria, quello di Antonella sarebbe forse un tradimento nazional popolare.

