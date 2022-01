Da Melissa Satta a Giulia De Lellis, vip sulla neve con stile

C’era un tempo in cui le vip di casa nostra fuggivano al caldo per le vacanze di Natale. Maldive, Caraibi, Miami, Dubai: le mete erano le più svariate e le famose inondavano i social con scatti in bikini. Ora, nonostante alcune decidano comunque di migrare all’estero, quasi tutte le star italiane optano per una fuga sulla neve. Tra candidi paesaggi, le bellissime non passano inosservate con i loro outfit colorati e accattivanti.

Le vip tutte loghi sulla neve

Dopo mesi di stop obbligato a causa della pandemia, Bianca Atzei non vedeva l’ora di tornare a mettere gli sci. La cantante cattura gli sguardi con un completo fucsia di Kappa. Gioca con il rosa anche Paola Turani che, per portare il suo piccolo Enea in montagna per la prima volta, opta per un calda giacca pelosa di Oof Wear. Tra la neve candida spuntano i loghi del lusso. Aida Yespica sta al caldo con il maglione di Balenciaga mentre Valentina Ferragni è cool negli strepitosi capi di Fendi e Miu Miu. Daniela Santanché punta su Prada con un piumino a quadri più frizzante che mai.

Pancioni e costumi in montagna

Tuffo negli anni 80 per Giulia De Lellis, che spicca con il completo Moncler con le storiche fantasie di Naj Oleari. Incinta di due gemelli, Georgina Rodriguez è fuggita in Lapponia per far conoscere Babbo Natale ai quattro figli. Lì è super glam con la tuta intera dai dettagli argento di Perfect Moment. Scelta cozy per Melissa Satta che, sui monti insieme al fidanzato Mattia Rivetti e al figlio Maddox, opta per il pile verde di Stella McCartney. Tra tanti capi pesanti, non passa inosservato il costume “alpino” di Marica Pellegrielli, così bollente da far sciogliere la neve. Sbircia nella nostra gallery la modella e tutte le altre vip in montagna.

