Manca pochissimo all’inizio di Temptation Island. Il reality che punta a testare il vero amore, facendo vacillare la fedeltà, partirà giovedì 2 luglio 2020, su Canale 5. La coppia trainante di questa edizione si preannuncia essere quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La produzione ha già pubblicato dei video che alludono a crisi e attacchi di gelosia. Fidanzati da un anno, i due sono “sopravvissuti” anche ad un’altra recente prova televisiva, il Grande Fratello Vip, dove hanno mostrato le mille sfaccettature del loro amore.

Nella valigia per Temptation

L’attenzione mediatica su Antonella Elia in questo periodo è alta: il suo profilo Instagram sforna una foto dopo l’altra in cui la bionda sorride alternando outfit estivi a selfie di coppia. La valigia per Temptation Island, gonfia di costumi Iu Rita Mennoia e prendisole floreali e svolazzanti Miss Bikini è pronta. Per la sera, abiti freschi Le Petite Robe e tacchi Treemme.

Dentro il suo bagaglio, Antonella Elia ha messo anche un bel po’ di sano ottimismo e positività. Divertimento e voglia di mare sono stati la molla per partecipare al gioco: lo spiega lei stessa in un video, in cui si sbilancia in alcune promesse ai follower. Le manterrà?

“Vi vogliamo fare una promessa: non litigheremo. O se litigheremo lo faremo poco, poco, poco. Giusto perchè lui è geloso!” dice sorniona Antonella Elia, abbracciata al suo Pietro Delle Piane. “Io?” chiede ironicamente lui. Ed è impossibile non ricordare le scenate della Elia al GFVip, in cui elucubrava sui presunti tradimenti di Pietro, documentati da paparazzate e titoloni sui giornali di gossip.

Coppia da reality

Successive riappacificazioni, confronti, smentite, dimostrazioni d’amore avevano intrattenuto il pubblico per svariate puntate. Fino a quella finale in cui un’innamoratissima Antonella Elia rifiutava l’enorme contenitore di miele con cui Pietro voleva cospargerla, appena uscita dalla Casa.

Sono state queste schermaglie a renderli la coppia perfetta per la partecipazione a Temptation Island. Antonella Elia e Pietro Delle Piane saranno messi alla prova da rispettivi corteggiatori. Come finirà stavolta? “Vi promettiamo che torneremo insieme” assicurano i due nel video. In amore e in guerra tutto è concesso.

