La figlia di Demi Moore pronta alle nozze… l’anello se l’è scelto da sola

Gioia a non finire sui social per il fidanzamento ufficiale di Tallulah Willis, che mostra il diamante da favola: ecco i dettagli

Tallulah Willis ha detto sì alla proposta di matrimonio del fidanzato Dillon Buss. La figlia più piccola di Demi Moore e Bruce Willis ha ufficializzato la relazione con il regista nel febbraio 2020 ma non si sa da quanto i due si frequentassero in realtà. Fatto sta che ora la coppia è pronta per l’altare e che la famiglia allargata Moore-Willis (Demi e Bruce sono divorziati, lui è sposato con un’altra) non riesce a contenere l’emozione.

La gioia dei Moore-Willis

“Congratulazioni alla mia bambina e al suo adorabile amato. Oggi è un giorno felice”, scrive mamma Demi Moore, postando una foto di Tallulah Willis e Dillon Buss che la baciano. “Vi amo immensamente, congratulazioni!”, le fa eco Rumer Willis, sorella maggiore di Tallulah. “Questo è una giornata benedetta grazie al vostro amore”, aggiunge sul suo profilo l’altra sorella, Scout Willis. Tutte pubblicano foto gioiose. Negli scatti però non ci sono solo i volti sorridenti della coppia ma anche lo strepitoso anello di fidanzamento.

I dettagli dell’anello

Del resto, non c’è proposta che si rispetti senza brillocco e qui Dillon Buss ha fatto le cose in grande. C’è però un “ma”: l’anello Tallulah Willis se l’è scelto da sola! Dopo aver individuato la pietra perfetta, la 27enne ha lavorato a lungo insieme alla gioielliera Karina Noel, studiando la montatura e l’aspetto finale del prezioso. Ne è uscito uno strepitoso anello in oro giallo con un enorme diamante centrale taglio smeraldo. Secondo gli esperti, sarebbero 8 i carati della pietra, per un valore stimato di circa 300mila dollari.

Sorpresa a metà?

Per farle la proposta, Dillon Buss ha nascosto una telecamera nel loro giardino: le immagini di lui inginocchiato e di lei che, gioiosa, gli salta in braccio, dopo aver detto “sì”, sono molto dolci. Non si può però dire che si sia trattato di una vera sorpresa, Tallulah Willis non era a conoscenza del giorno esatto in cui l’avrebbe ricevuto ma sapeva con certezza che quel magnifico anello sarebbe stato presto al suo dito.

