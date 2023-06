Ashley Graham in vacanza nel Mediterraneo sfoggia un costume via l’altro

Vacanze nel Mediterraneo per Ashley Graham, che passa da una località di lusso all’altra a bordo di uno yacht da favola. Con lei c’è un gruppo di amici ma anche il marito Justin Ervin. Regista molto affermato, in questi giorni si sta dedicando principalmente all’attività di fotografo… per i social della moglie. I risultati sono ottimali: gli scatti di Ashley sono tanti e tutti perfetti.

A tutto tondo

Un metro e settantasette di altezza, 35 anni e un fisico prorompente: Ashley Graham si è affermata come top model da oltre un decennio grazie alle sue curve. Protagonista in passerella, volto e corpo di tantissime campagne, influencer seguitissima (ha 21 milioni di follower), la Graham ha una vita lavorativa molto piena. Business a parte, è anche mamma di tre bimbi, che ha sempre portato in giro per il mondo. Dalle smagliature ai fastidi con il pancione (ha tre figli) fino all’allattamento, la Graham non si è mai nascosta, coinvolgendo i fan con lo scopo di sensibilizzare su tematiche sociali importanti.

Da Cannes a… Beyoncé

Quella che Ashley Graham sta trascorrendo con il marito non è una vacanza di famiglia, bensì una fuga a due in compagnia degli amici. La modella, che era già in Europa per il Festival di Cannes, ha deciso di trattenersi nel Vecchio Continente ancora per un po’. A bordo di uno yacht Ashley si sposta tra la Francia e l’Italia. Una capatina a Saint Tropez, uno stop di lavoro Firenze (scopri perché nella gallery), una gita in Calabria: c’è tanto da fare e tanto da vedere. Tra i bagni in mare e le passeggiate sulla terraferma le giornate passano in fretta. La Graham è anche riuscita a trascorrere una serata all’insegna del divertimento sfrenato, andando al concerto di Beyoncé a Marsiglia. Per l’occasione la top ha optato per un minidress piumato nero, abbinato a una mini bag di cristalli di Prada (1.400 euro).

Fantasiosa in costume

Oltre ai look estivi fatti di abitini o long dress, Ashley Graham in viaggio sfoggia principalmente costumi da bagno. In acqua, sul gommone o sullo yacht, la modella mette in mostra il fisico con orgoglio. Bikini dai colori accesi (come il modello rosso di Knix), interi fantasia (come l’elegante proposta di Boden), due pezzi animalier: in fatto di swimwear la varietà non manca nella valigia di Ashley Graham. La top si protegge dal sole del Mediterraneo con la visiera in plastica Dior (420 euro), comoda e super cool. A caccia d’ispirazione per le vacanze? Guarda Ashley nella gallery.

Related Posts