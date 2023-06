Chiude l’Isola, Ilary Blasi è… nera

Nero, nero e ancora nero! Non poteva che essere un total black il look scelto da Ilary Blasi per la finale dell’Isola dei Famosi. La conduttrice ha sempre amato questa tinta e, d’accordo con la sua stylist Silvia Giacò, ha voluto proporla per tutta l’edizione del reality. Bianche le uniche due eccezioni concesse: uno stile deciso e senza fronzoli.

Una Ilary Blasi diversa

Per quanto riguarda il look, per Ilary Blasi è stata un’Isola completamente diversa dalle precedenti. Poco spazio ai gioielli importanti che hanno caratterizzato l’edizione 2022 e soprattutto nessun long dress, abiti scenografici, look vistosi e colorati come per l’Isola 2021.

E’ cambiata la moda ma è diversa anche la conduttrice. Importanti eventi ne hanno mutato la vita privata. Ilary ha dovuto tirare fuori gli artigli. Ne è uscita scossa, ma forte e fiera. Pragmatica e autoironica. Il suo guardaroba per l’Isola ne è la prova.

La sensualità della combattente

L’outfit della prima puntata è così “normale” da essere anticonformista, per la seconda Ilary Blasi ha proposto un sensualissimo top in pizzo con pantalone morbido (Ermanno Scervino), borchie e fibbie per la terza e un total white per la quarta puntata.

Seguono le stelle appuntite di Annakiki, due jumpsuit, un vestito dal collo alto. Per la semifinale la Blasi è spiazzante nel basic look nero: pantaloni Officina Artistica, camicia Grifoni e un bel tacco Casadei.

Le acconciature di Ilary Blasi

Raccolti o sciolti, i capelli di Ilary Blasi sono sempre stati protagonisti del look. Onde morbide, ciocche scomposte o lisce, sull’hairstyle realizzato dalla sua amica Alessia Solidani c’è stata grande attenzione e cura. Il biondo luminoso valorizza lo sguardo. Per il trucco, focus sugli occhi e rossetto naturale.

Il look della finale

Un gran finale all’insegna dell’eleganza per Ilary Blasi. L’abito lungo in seta, nero ovviamente, propone il dettaglio dello scollo e dei revers in raso. Con questo vestito Giorgio Armani la conduttrice ha ufficialmente chiuso l’Isola dei Famosi 2023, che ha visto la vittoria di Marco Mazzoli.

Sui social grandi commenti sul suo outfit: stava benissimo o poteva osare di più? Guarda la gallery e fatti un’idea.

Related Posts