Aurora Ramazzotti omaggia il papà con la maglietta introvabile

Ai tempi del Covid-19 i sentimenti sono amplificati. Complici paura e lontananza, il desiderio di far arrivare, virtualmente, l’affetto alle persone più care è più vivo che mai. Ci sono però dei rapporti che erano già fortissimi anche prima della pandemia, come quello tra Eros Ramazzotti e Aurora Ramazzotti.

La figlia del cantautore ha sempre parlato apertamente del forte legame con il papà e ora che, per cause di forza maggiore, non lo vede da mesi, la nostalgia è tanta. In quarantena a Bergamo con mamma Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, le sorelline Celeste e Sole, il fidanzato Goffredo Cerza e la migliore amica Sara Daniele, Aurora Ramazzotti occupa le giornate tra fitness, letture e musica ma trova anche il tempo per rivolgere pensieri speciali a Eros.

“Oggi è il giorno del papà e tu sei lontano, non c’è niente che desideri di più di abbracciarti, ma ringrazio che tu stia bene e aspetto il giorno in cui potrò farlo perché so che sarà bellissimo”, aveva scritto Aurora Ramazzotti su Instagram nel giorno della festa del papà, quando Eros era bloccato all’estero a causa dello scoppio dell’emergenza sanitaria. Insieme al testo una foto dei due con Aurora bambina stretta al padre.

Qualche settimana dopo un’Aurora Ramazzotti nostalgica omaggia ancora Eros, questa volta con una maglietta. Due foto social dove la conduttrice indossa felice una tshirt vintage con stampata la copertina dell’album Tutte storie del 1993. Un pezzo di merchandising introvabile, sui cui lei è riuscita a mettere le mani. Ma non è la sola perché anche Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali, dichiara sotto agli scatti di possedere il capo. “Ce l’ho anch’io. Avevi dei dubbi?”, scrive Debora. “Ovviamente no”, risponde la Ramazzotti. Fa sorridere pensare che Aurora nascerà solo tre anni dopo la pubblicazione del disco, nel 1996.

L’amore è dunque il sentimento dominante nella vita di Aurora Ramazzotti. La ragazza è anche pronta a fare un grande passo con il suo Goffredo, la convivenza, dopo tre anni d’amore. E se poi arriveranno le nozze, papà Eros la accompagnerà con orgoglio all’altare.

