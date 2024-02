Aurora Ramazzotti, non è vero shopping quello con Jonathan Kashanian

La Milano Fashion Week è iniziata e Aurora Ramazzotti non si è fatta trovare impreparata. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è stata paparazzata a spasso per Milano in compagnia del suo caro amico Jonathan Kashanian. I due erano reduci da un giro tra i negozi per ritirare i look da sfoggiare ai fashion show. Non sono passati inosservati i voluminosi sacchetti rossi con il logo Diesel, di cui entrambi erano carichi, contenenti gli outfit da indossare il giorno successivo alla sfilata del brand.

Aurora Ramazzotti a Milano con Jonathan Kashanian

Aurora Ramazzotti ha scelto un look semplice e casual per la passeggiata milanese. L’influencer ha indossato una t-shirt marrone, un pellicciotto chiaro, pantaloni neri flare e ballerine Alohas (239 euro). Una tracolla Gucci (1.490 euro) e occhiali da sole hanno completato il suo outfit. Decisamente più estroso, come sua abitudine, Jonathan Kashanian: per lui cappotto doppiopetto giallo, l’immancabile cappello a tesa larga e shopper Fendi. Entrambi sono carichi di sacchetti pieni di novità fashion: Diesel per entrambi, ma il conduttore ne ha molti altri, tra cui ne spicca uno di Borsalino.

L’amicizia tra Aurora Ramazzotti e Jonathan Kashanian

Aurora Ramazzotti e Jonathan Kashanian sono amici di vecchia data, abituati a trascorrere insieme sia i momenti più importanti che le normali giornate tra amici. Molto legato anche a Michelle Hunziker, Jonathan per Aurora è uno dei confidenti più fidati e per il piccolo Cesare è praticamente uno zio. La giornata trascorsa a Milano dall’influencer e dall’ex gieffino sarà stata sicuramente all’insegna delle chiacchiere, delle confidenze e delle risate. Si sono concessi insieme un giro per i negozi e poi un pranzo in un noto ristorante in Montenapoleone, prima di salutarsi in attesa di ritrovarsi all’evento della Milano Fahion Week.

Aurora Ramazzotti pronta per il fashion show di Diesel

Alla fine Aurora Ramazzotti ha rivelato cosa contenevano quegli enormi sacchetti rossi, sfoggiando il suo outfit nelle storie prima di andare al fashion show Diesel. Per i follower ha improvvisato una passerella social, con il suo compagno Goffredo Cerza alla regia. L’influencer ha indossato un outfit chiaramente ispirato ai primi anni Duemila, con jeans a vita bassa, top bustier e trench in pelle nera. Alla sfilata era presente anche Jonathan Kashanian, che ha scelto un maxi coat in denim scuro. I due si sono messi in posa prima del défilé. Negli scatti patinati ammiccano come due modelli: “crederci sempre molto”, ha scritto ironicamente lei su Instagram. Guarda le foto nella gallery.

