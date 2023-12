I look di dicembre: cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo dicembre?

Star in rosso

Nel mese del Natale, il rosso non può mancare. Trend ricorrente ogni dicembre, si conferma un classico senza tempo anche nei look delle star. Federica Pellegrini è giunta al termine della gravidanza: lei e Matteo Giunta hanno festeggiato la Vigilia a casa, circondati dalla famiglia, sfoggiando due maglioni a tema. Stessa tonalità, ma in versione super sexy, per Lauren Sanchez. La fidanzata di Jeff Besoz ha celebrato il suo compleanno ai Caraibi insieme alle amiche: nell’abito di Nensi Dojaka è bollente. In concerto a Milano con Elodie, Annalisa è spettacolare nel completo gonna e camicia di David Koma. Il blazer di Valeria Bigella è invece smorzato dai jeans chiari.

Tra grigio e beige

Le tonalità neutre sono elegantissime per l’inverno. Le star lo sanno bene e incorporano grigio e beige nei propri look di questa stagione. Beyoncé si conferma la diva che è con un body nude abbinato alle culotte di paillettes Prada: con la pelliccia è super glam. Approccio informale per Justin Bieber, a spasso per Los Angeles con una felpa Nahmias. Patrick Dempsey è casual-chic con una tuta in cashmere di Brunello Cucinelli. Ilary Blasi sulla neve di Saint Moritz è cool con la giacca bicolore di Emporio Armani. Taylor Swift preferisce invece il trench di pelle color cammello: che classe!

L’eleganza del nero

Col nero non si sbaglia mai: la più elegante delle nuance è perennemente presente negli armadi delle vip. C’è chi lo preferisce mixato con altri colori e chi sceglie il total black. Il minidress Versace di Aurora Ramazzotti si fa notare: sulla spallina c’è l’iconica Medusa oro mentre su tutto il tessuto sono applicati dei cristalli. Sul red carpet con il marito Ben Affleck, Jennifer Lopez si è lasciata andare a baci e carezze ma anche la sua mise è cattura-sguardi: la gonna nera di Grace Ling è abbinata a un corpetto metallizzato che svela in parte il seno. Sceglie dettagli di metallo anche Rosa Perrotta, con un long dress di Christopher Esber. Guarda nella gallery i look delle star di questo dicembre.

