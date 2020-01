Alzi la mano chi non ha dato una sbirciatina alla borsa delle partecipanti femminili al Festival di Sanremo…

Si sa che la kermesse fa girare ogni anno moltissimi soldi. Sono tantissimi i brand che si contendono anche solo un angolino di quel palco, per esempio le case di moda che fanno a gara per occuparsi degli outfit di cantanti e presentatori. Per questo motivo i protagonisti sono attentissimi a ciò che fanno vedere!

Un primo assaggio di questo “mood” c’è stato in occasione della conferenza stampa e ha riguardato la borsa delle donne che affiancheranno Amadeus.

A ben guardare le immagini diffuse sull’evento, spiccano le tonalità chiare. Ma mentre alcune mostrano con nonchalance la borsetta, altre la nascondono. Dipende tutto dagli accordi.

Alberta Ferretti ha fornito tutto l’outfit di Francesca Sofia Novello, candida bag inclusa. Stesso dicasi per Emma D’Aquino, dalla testa ai piedi in Salvatore Ferragamo. Laura Chimenti ha accordi con Ferragamo per gli accessori: la borsa non la tiene in mano per comodità.

Veniamo alle altre due primedonne: Diletta Leotta indossava Etro ma in una foto le si vede stringere con orgoglio una lussuosissima Birkin Hermes in pelle di struzzo, probabilmente di sua proprietà. Antonella Clerici, che non ha diffuso i dettagli del suo outfit in denim, era senza borsa nelle foto di rito, ma l’abbiamo beccata con un’elegante quanto iconica Saddle Dior.

Il valore di questi lussuosi accessori? Lo trovate nella nostra gallery.

