MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Un voto al colore Pericolosamente sexy 7.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Con Alfonso Signorini “primo conduttore uomo” del Grande Fratello Vip 4, l’attenzione si sposta su Wanda Nara. Forte del successo riscontrato a Tiki Taka, sarà lei la regina del reality che inizia mercoledì 8 gennaio. Opinionista insieme a Pupo, la signora Icardi catalizzerà, ne siamo certi, gran parte dei commenti sul programma, in primo luogo con il proprio look.

In passato erano le parrucche di Ilary Blasi, le trasparenze di Alessia Marcuzzi o i travestimenti di Barbara d’Urso: che stile mostrerà Wanda Nara per questa edizione? L’esordio in conferenza stampa è stato con un tailleur bianco Elisabetta Franchi. Giacca sagomata con vista su un top rivelatore che evidenziava il florido décolleté, la bionda ha però trascurato la parte sottostante. Un pantalone ampio con l’orlo troppo lungo, che copriva totalmente il sandalo bianco con plateaux.

“Super sexy e super donna”, l’ha presentata Alfonso Signorini. “L’ho fatta digiunare per una settimana di fila” ha aggiunto scherzando il conduttore. “Acqua e zero carboidrati” ha confermato lei. E ci auguriamo che non sia vero!

Su Instagram intanto Wanda Nara ha concesso una carrellata veloce sui capi che indosserà in trasmissione. Archiviata la vacanza di lusso con i costumi succinti, Wanda è pronta per la nuova avventura. Sarà Blumarine il brand che l’argentina indosserà per le prime puntate. Abito lungo o pantaloni? Non resta che aspettare la diretta di questa sera.

