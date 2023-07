Elisabetta Gregoraci fasciata di bianco e… i look della seconda puntata di Battiti Live

Corsetto per Annalisa, uccelli per J-Ax, pizzi per Gaia, paillettes per Mariasole Pollio: gli outfit sul palco

L’edizione 2023 di Radio Norba Cornetto Battiti Live è entrata nel vivo. E’ Bari la cornice della seconda puntata dell’evento musicale, registrato nelle scorse settimane e andato in onda su Italia 1 l’11 luglio. Una serata all’insegna del divertimento, tra le hit dell’estate portate sul palco dai più famosi artisti italiani e la simpatia del tre conduttori, Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Mariasole Pollio. Dopo i look della serata di debutto, anche in questa occasione gli outfit dei protagonisti hanno fatto centro.

Elisabetta in bianco

E’ d’obbligo partire dalla conduttrice di Radio Norba Cornetto Battiti Live: Elisabetta Gregoraci. Dopo il nero (super sexy) della prima puntata, la showgirl ha optato per il bianco. L’outfit, firmato Philosophy, fascia le forme perfette di Elisabetta. Il focus è sempre sul décolleté, questa volta fasciato in un crop top a maniche lunghe in maglia super stretch annodato sulla schiena. Portato con una gonna longuette realizzata nello stesso tessuto, è perfetto per la bella stagione. Sono entusiastici i commenti dei follower. Meravigliosa, perfetta, divina, elegante, raffinata, sensuale – Sei speciale – Stupenda in bianco – Ma il fisico? Incredibile, le scrivono su Instagram.

Nero per Annalisa, lustrini per Mariasole

Co-conduttrice di Radio Norba Cornetto Battiti Live per il terzo anno di fila, Mariasole Pollio brilla sul palco di Bari con le paillettes. L’influencer ha optato per in minidress sui toni dell’azzurro di Retrofete (1.543 euro), abbinato a un paio di sandali che si arrampicano maliziosamente fino al polpaccio. Maxi dress Sportmax (1.490 euro) con dettagli in pizzo viola per Gaia. Sensuale corsetto nero per Annalisa, sempre fedele a Dolce&Gabbana, brand scelto anche per le sue recenti nozze in Liguria.

Gli uomini scelgono i colori

Sono fantasiosi gli uomini protagonisti di Radio Norba Cornetto Battiti Live. J-Ax opta per una camicia Parosh (345 euro) con degli uccelli coloratissimi mentre Rocco Hunt preferisce un modello di Marni con una stampa che ricorda un cielo notturno. Scelta estiva e perfetta per il mare per Ernia, con una t-shirt grafica di Rhude (257 euro). Monotono per Fedez, che gioca però con il tessuto. La sua maglia crochet a maniche corte con colletto di Bonsai (289 euro) ha un motivo traforato e geometrico su tutta la superficie: casual ma elegante. Guarda nella gallery i look della seconda puntata di Battiti Live.

