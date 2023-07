Wanda Nara apre la vestaglia per il selfie a letto con Mauro Icardi

Wanda Nara non ha mai nascosto l’amore per il suo Paese, l’Argentina, e il suo Paese non ha mai nascosto l’amore per lei. Dopo l’anno burrascoso (adesso è acqua passata) a causa dei presunti tradimenti del marito Mauro Icardi, l’imprenditrice si è trasferita in pianta stabile a Buenos Aires, insieme ai cinque figli. Nel frattempo il gossip si è placato, i due sono di nuovo una coppia e Wanda ha avuto il tempo di consolidare la sua carriera in tv. Adesso la showgirl ha ricevuto un importante riconoscimento, che ha voluto condividere con i follower.

L’amore ritrovato

Sono stati mesi difficili quelli trascorsi da Wanda Nara nel 2022. Lei e Mauro Icardi sono stati al centro delle cronache rosa di mezzo mondo per la presunta liaison del calciatore con la modella Maria Suarez, detta “La China”. Botta e riposta social, interviste tv, indiscrezioni: i due si sono mollati e ripresi più volte. Lui ha lasciato il Paris Saint-Germain alla volta del Galatasaray, in Turchia, mentre lei è tornata in Argentina con i figli. Da quando tra Wanda e Mauro è tornato il sereno, lui fa la spola tra Istanbul e il Sudamerica, per stare vicino alla famiglia. Gli scatti della Nara e di Icardi su Instagram non mancano, tra baci, abbracci e pose hot.

Un premio per Wanda

Con un amore così forte e consolidato, Mauro Icardi non poteva mancare alla grande serata di Wanda Nara. In realtà ai Martin Fierro, gli Oscar della tv argentina, c’era la famiglia al gran completo. “Il mio miglior premio” ha scritto Wanda sotto allo scatto social con il marito e i cinque figli. Nel corso dell’evento però la conduttrice un riconoscimento l’ha vinto davvero. La Nara ha ricevuto l’ambita statuetta nella categoria “Rivelazione dell’anno” per la sua partecipazione Quien es la mascara?, versione latinoamericana de Il cantante mascherato. Tanta l’emozione per lei, che ha ringraziato commossa i suoi collaborati.

Look da diva

Fashionista di lunghissima data, Wanda Nara non poteva che scegliere un outfit da sogno per la sua serata. La star si è fatta realizzare su misura un abito da Atelier Pucheta. Il vestito nero in satin dall’ampia gonna ha uno strascico di otto metri. Il corsetto strizza il décolleté di Wanda, sensuale ma chic. Il modello è così voluminoso che l’argentina si è dovuta cambiare, in un long dress Saint Laurent, per riuscire a stare seduta durante la premiazione. A completare il look di gala, usato presumibilmente solo per gli scatti di rito, un collier di diamanti abbinato a dei preziosi orecchini, firmati Simonetta Orsini. Dopo diversi mesi con la chioma mora, la star ha approfittato di questa importante occasione per tornare alle origini, presentandosi con i suoi famosi capelli biondi.

Una famiglia in nero

Total black anche per il resto della famiglia. Completi scuri portati con le sneakers per i figli maschi di Wanda Nara, Valentino, Constantino e Benedicto. Le due bimbe, Francesca e Isabella, sono invece delle piccole principesse dark con degli abitini al ginocchio dalla voluminosa ruota con tulle, abbinati a delle Mary Jane in vernice. Nello smoking firmato Boss, Mauro Icardi (anche lui con i capelli biondissimi e un taglio rasato) è elegantissimo e impeccabile.

Selfie bollente a letto

Wanda Nara è così felice di aver ricevuto l’ambito premio da aver deciso di… dormici insieme. La showgirl ha postato diverse immagini con la statuetta sul cuscino. Le foto sono ironiche ma anche alquanto hot. Al suo fianco nel letto infatti, oltre al riconoscimento, c’è anche Mauro Icardi. Wanda è bollente con una giocosa vestigia di H&M in ciniglia rosa con stampata Hello Kitty, portata rigorosamente senza reggiseno. Il capo, lasciato in parte aperto, svela il seno prosperoso della Nara, che ammicca all’obiettivo. In abito da sera o con il look casual Wanda Nara è sempre super sexy: sbirciala nella gallery.

