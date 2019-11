Beatrice Borromeo, mamma affettuosa e impeccabile in Dior

Se fossimo in una fiaba d’amore, il principe e la principessa sarebbero senza dubbio Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi. Belli, innamorati, sorridenti: i due non hanno niente da invidiare ai protagonisti delle favole. Che poi loro, a ben vedere, reali lo sono davvero.

In occasione della Festa Nazionale di Monaco, Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo hanno rubato la scena a tutti con il loro fascino. In una giornata di musi lunghi, a partire da quelli di Carolina di Monaco e Charlene Wittstock, Pierre e Beatrice hanno tenuto alta la bandiera monegasca, presentandosi al gran completo, in compagnia dei loro due figli. Una happy family fatta e finita. Dal balcone del palazzo reale, Francesco e Stefano, rispettivamente 1 e 2 anni, hanno salutato i sudditi e si sono fatti coccolare dai genitori. La Borromeo, particolarmente affettuosa, non ha perso occasione per baciare e abbracciare il più piccolo di casa.

Visibilmente assente all’evento Charlotte Casiraghi. Dove sarà stata la neosposa? In compagnia del marito Dimitri Rassam? C’è chi insinua che sia di nuovo incinta e che preferisca mantenersi alla larga da occhi indiscreti. Nonostante la mancanza di Charlotte, il fattore eleganza è stato comunque mantenuto. Le giovani donne di famiglia, Beatrice Borromeo, Tatiana Santo Domingo e Alexandra di Hannover, erano impeccabili e tutte vestite Dior. Mood fresco per Alexandra, con un cappotto smanicato marrone e accessori neri. Tatiana era una diva con maxi capello e gonna a pieghe. Stupenda Beatrice, che ha scelto una cappa a quadri abbinata alla gonna. Per lei forme molto ampie, si vocifera che sotto al cappotto nascondesse il terzo pancino. Che sia o meno in dolce attesa, una cosa la sappiamo con certezza: alla festa del Principato Beatrice Borromeo era la più bella di tutte.

