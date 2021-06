Le star in dolce attesa si mettono in costume… mamma, che curve!

Se nel 2020, con il mondo in lockdown, le modelle più famose ne avevano approfittato per fare figli, ora che si vede forse la luce in fondo al tunnel molte bellissime hanno comunque una priorità in testa: allargare la famiglia. Questa volta però le star pronte a diventare mamme non sono a Hollywood ma in Europa. Le forme si addolciscono, il ventre cresce e, complice il caldo, le vip si mostrano con gioia in costume.

Le star al secondo figlio

Flora Canto, compagna di Enrico Brignano, è in attesa del secondo figlio. Dopo Martina, avviverà un maschietto. La conduttrice è splendida a bordo piscina fasciata in un costume Ele Collection. Piedi in ammollo e un piatto di frutta come snack: che goduria estiva! E’ incinta del secondo figlio anche Belen Rodriguez, fra poche settimane l’argentina darà alla luce Luna Marie. Ad aprile la star si era concessa una vacanza alle Maldive con il fidanzato Antonino Spinalbese e aveva inondato Instagram di dolcissimi scatti in bikini.

Sfida di nazionalità

Paola Turani e Gabrielle Caunesil, moglie di Riccardo Pozzoli, ex fidanzato storico di Chiara Ferragni, hanno parlato candidamente e senza vergogna dei loro problemi di infertilità, tra tristezza e sofferenze. Adesso, finalmente, si preparano entrambe a diverntare mamme. La spumeggiante Turani non rinuncia ai balletti e agita il pancione nei bikini Calzedonia. La francese Gabrielle invece è più chic che mai nei modelli della sua linea di beachwear, La Semaine Paris. E poi c’è Lorella Boccia che, raggiante nell’animalier firmato Cuenco, sorride al marito Niccolò Presta. Estate in dolce attesa? Per i costumi prendi spunto dalle star.

