Marica Pellegrinelli gioca col coprispalle e lo rende… bollente

MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Come lo indossa Non per tutte Adatto per questa occasione 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Chissà se Simona Marziali, la designer di MRZ, si immaginasse che il suo coprispalle potesse essere considerato un capo sexy. A giudicare dalle foto postate da Marica Pellegrinelli, basta poco per dare una nuova anima ad un capo basic come questo: la modella bergamasca ha pubblicato su Instagram una serie di scatti che hanno fatto sobbalzare i follower.

“Check ur body”, controlla il tuo corpo, ha scritto Marica Pellegrinelli come caption delle immagini. La schiena nuda in primo piano presenta alcuni nei, ma probabilmente non è a questo che si riferiva la modella. Il suo fisico perfetto emerge sotto al coprispalle. La pelle nuda messa in risalto dal bianco del cashmere, ipnotizza l’osservatore. Nella seconda foto, di fronte, Marica scherma il seno con le braccia. Completa l’outfit un pantalone scuro, rigoroso e dal taglio maschile. La location è neutra, gli arredi e il pavimento in legno suggeriscono un ambiente domestico. Non sappiamo quando siano state scattate le foto, ma il coprispalle non sembra un capo estivo.

Dotata di un fisico perfetto, Marica Pellegrinelli può vantare una carriera in ascesa. Sui social è solitamente riservata, alternando momenti di vita privata a scatti professionali. L’estate non è nemmeno iniziata ma lei ha gà trascorso alcuni giorni a Venezia, per poi passare un bel weekend in Toscana. Da Etro, a Yamamay, a Kampos, sono tanti i costumi e gli outfit mostrati in questo mese. Il coprispalle a coste però, probabilmente sarà uno dei capi più commentati della sua bacheca!

