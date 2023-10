Kate Middleton, che silhouette! La principessa è audace in bianco

Le sue uscite pubbliche destano sempre curiosità, del resto lei è la principessa del Galles e un giorno sarà regina. Kate Middleton è impeccabile agli eventi ufficiali, per buona pace dei sudditi, sempre pronti a individuare ogni passo falso della royal family. Il consenso nei suoi confronti è alle stelle e, in occasione dell’ultimo appuntamento in calendario, Kate ha fatto anche palpitare i cuori con un look molto audace.

Kate torna a scuola

L’agenda di Kate Middleton è molto fitta in questa settimana. Il 10 ottobre si è svolta la Giornata Mondiale della Salute Mentale e gli eventi collaterali a cui presenziare sono tanti. Il tema del benessere psicofisico dei giovani è molto caro alla Middleton e al marito, il principe William, che spesso ha raccontato delle sfide che ha dovuto affrontare da giovanissimo, in seguito alla morte prematura della madre, Lady Diana. Per sensibilizzare sulla causa, Kate si è recata alla Nottingham Trent University, dove ha incontrato un gruppo di universitari. “Mi piacerebbe essere di nuovo una studentessa”, ha ammesso lei candidamente, ripercorrendo gli anni trascorsi all’University of St. Andrews. Proprio lì William e Kate si sono innamorati: i ricordi non possono che essere dolcissimi.

Il look sensuale

Per questa uscita ufficiale, Kate Middleton ha scelto un outfit elegante ma alquanto malizioso. Il completo bianco in maglina di Sezane fascia infatti le forme invidiabili della principessa del Galles. In particolare, la gonna longuette, che segue perfettamente la silhouette, sottolinea le gambe toniche di Kate. Sono in tonalità gli accessori: la borsa è di Tusting (465 euro) mentre le décolleté in camoscio sono di Gianvito Rossi (690 euro). I capelli, sciolti, mossi e molto voluminosi, completano il look. I commenti dei fan online sono entusiastici: Wow, adesso sì che parliamo – Non l’ho mai vista più stilosa e moderna – Dieci su dieci, è tutto perfetto – Una boccata d’aria fresca – Classica ma un po’ sexy: ci voleva!

Passione pantaloni

Era da un po’ che Kate Middleton non indossava una gonna: nelle ultime settimane infatti l’abbiamo sempre vista con i pantaloni. Il ritorno alle gambe in vista è un cambiamento che gli appassionati di royal look aspettavano da diversi giorni. “Finalmente basta calzoni”, ha azzardato qualcuno su Instagram. La pant-suit è senza dubbio uno stile con cui Kate si sente a suo agio e che porta con eleganza. Sono vari gli abbinamenti scelti di recente. In alcune occasioni la Middleton ha preferito giacche che attirano l’attenzione, come quella gialla di LK Bennett (540 euro) o il modello rosso di Zara, che già ha indossato in passato. E’ impeccabile il gessato di Holland Cooper mentre è divertente la tuta della Rugby Football League, sfoggiata in palestra. Infine c’è una mise tutta grigia, perfetta per questa stagione: scopri nella gallery tutti i look recenti di Kate Middleton (ovviamente c’è anche la gonna sensuale).

