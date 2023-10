Angelina Jolie super chic con la it-bag nella notte di Parigi

L'attrice, in Francia per girare un film con Pierfrancesco Favino, fa le ore piccole

E’ una delle attrici più famose di Hollywood, un’attivista per i diritti civili, una mamma e… un’icona di stile. Angelina Jolie può tutto. Il suo charme è ineguagliabile e i suoi outfit sono ammirati dalle donne di tutto il mondo. Come se non avesse già abbastanza impegni, adesso si è messa a fare anche la stilista.

Angelina, la stilista

Da style icon a stilista il passo è breve. A maggio Angelina Jolie ha annunciato di aver iniziato a lavorare su un nuovo progetto, che porta il suo nome, Atelier Jolie. Non sarà un brand di vestiti “nuovi”, disegnati da lei, bensì un collettivo di creativi che darà una seconda vita ai deadstock, ovvero le giacenze di capi e tessuti inutilizzati di vari marchi del fashion. Un progetto ecosostenibile e innovativo. Da attivista, Angelina è perfettamente consapevole dell’altissimo costo che il mondo della moda ha sull’ambiente, sulla filiera e sulla vita di moltissimi lavoratori, sfruttati per una produzione massiva di abbigliamento low cost. “Questo progetto nasce dal mio apprezzamento e dal profondo rispetto per i molti artigiani e creativi con cui ho lavorato nel corso degli anni, dal desiderio di utilizzare il materiale vintage di alta qualità e già disponibile” ha dichiarato lei. Il quartier generale è a New York e il lancio della prima collezione è prevista per novembre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Atelier Jolie (@atelierjolieofficial)

Sul set con Favino

Il nuovo progetto fashion di Angelina Jolie assorbe sicuramente molte delle sue energie ma lei continua anche a fare l’attrice. In queste settimane la star è impegnata con le riprese di Maria, film biografico dedicato alla cantante lirica Maria Callas. Tra i protagonisti ci sono anche gli italiani Valeria Golino, Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher. La produzione è in corso a Parigi e sta destando moltissima curiosità. Angelina sul set, truccata e vestita come la celebre artista, fa presagire un grande successo al botteghino. Quando non è impegnata a girare, la Jolie si gode la Ville Lumière, per la gioia dei paparazzi che seguono ogni sua mossa.

Nella notte di Parigi (con la it-bag)

Angelina Jolie è perfetta anche mentre scende dall’auto… alle 2:30 di notte. I fotografi appostati fuori dall’appartamento in cui risiede in queste settimane hanno immortalato la star di ritorno a casa. Cos’ha fatto Angelina fino a quell’ora? Cena con gli amici? Appuntamenti di lavoro? Di certo la Jolie è super chic con un capotto beige, il tubino nero e le ballerine rasoterra. Il tocco da vera diva? Gli occhiali scuri per celare lo sguardo. Nel look in pieno mood quiet luxury, spicca la borsa che l’attrice tiene in mano. La maxi bag Horizontal di Celine in tela Triomphe (1.700 euro), interamente ricoperta con il logo della maison, è un accessorio dal fortissimo impatto visivo. Comoda, capiente e funzionale, arricchisce ogni outfit, anche il più basic. La Jolie la sfoggia già da diverse settimane, tanto negli Stati Uniti quanto in Francia, e non sbaglia mai un colpo di stile: prendi spunto nella gallery.

Related Posts