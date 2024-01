Wanda Nara, amore e bikini: sexy in Argentina con Icardi

Da Francesca e Valentina Ferragni a Elisabetta Gregoraci, sono molte le vip che durante le feste hanno svernato al caldo. Adesso loro sono tornare alle rigide temperature europee mentre Wanda Nara è ancora in bikini. Dopo Dubai e il Messico, la showgirl è volata in Argentina, sua terra d’origine. Wanda condivide con i follower le sue giornate e mostra i suoi outfit, uno più sexy dell’altro.

Capodanno a Dubai

Dopo le fatiche di Ballando con le Stelle, che l’ha vista trionfare come vincitrice, Wanda Nara è tornata a Istanbul dalla sua famiglia. Il marito, Mauro Icardi, è infatti un attaccante del Galatasaray e i cinque figli frequentano la scuola nella città turca. Dopo qualche giorno la famiglia è partita alla volta di Dubai, dove ha trascorso anche la notte di San Silvestro. La festa in spiaggia, i fuochi d’artificio, lo champagne: Mauro e Wanda hanno accolto il 2024 in grande stile. Look coordinato per tutti, impeccabili con la camicia bianca. La Nara ha arricchito l’outfit con un cravatta di Prada (260 euro) e la borsa Take Away Box di Saint Laurent (1.450 euro).

In spiaggia con i diamanti

Non solo party per gli Icardi negli Emirati Arabi. Wanda Nara e Mauro Icardi hanno trascorso lente giornate in spiaggia con i figli. L’argentina ha postato una serie di scatti sulla sabbia, dove è intenta a giocare con Francesca e Isabella Icardi, le due piccoline di casa: paletta in mano e via a scavare. I look per la tintarella di Wanda sono, come sempre, lussuosi e provocanti. In un selfie social salta all’occhio la spettacolare collana in oro bianco e diamanti della linea Serpenti di Bulgari. Il costo? 55mila euro. E che dire delle sneakers fucsia di Chanel, abbinate a un bikini animalier dall’effetto bollente? Si trovano sul sito della maison francese a 1.150 euro.

I bagagli di lusso in Messico

Dopo aver lasciato Dubai, Wanda Nara è volata in Messico per degli impegni di lavoro. Con lei c’è il marito, Mauro Icardi. E’ proprio lui a occuparsi della gestione delle valigie della coppia. E indovinate un po’? Sono tutte iper firmate. Nelle immagini postate dalla Nara su Instagram si vedono un borsone Gucci (2.490 euro) e tre bagagli di Louis Vuitton, tra cui l’esclusivo trolley realizzato in collaborazione con Yayoi Kusama. Wanda ha condiviso con i follower anche un momento intimo dove, nella stanza dell’hotel, si mostra con una maschera di bellezza sul viso. Il look casual è composto da una colorata t-shirt di Balenciaga (695 euro).

Sexy in Argentina

Dopo il Messico, è ora il momento dell’Argentina, Paese d’origine sia di Wanda Nara che di Mauro Icardi. Al loro arrivo i due hanno pubblicato un post congiunto con cinque foto infuocate. Con le braccia tatuatissime Mauro tiene Wanda stretta a sé, lei lo abbraccia, i due si coccolano e si baciano: entrambi sono in costume da bagno. L’imprenditrice mette in mostra le forme e il focus è sul décolleté. Il bikini nero a triangolo di Diesel (80 euro) sottolinea il seno: lei lo abbina a un cappellino in tonalità… e ai capelli, scurissimi da qualche settimana. I due, al naturale, sembrano più felici che mai, dopo un periodo burrascoso legato alla presunta infedeltà di Icardi. Il 2024 invece è iniziato all’insegna dell’amore.

