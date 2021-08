Beyoncé e Jay-Z celebrano l’amore nella nuova campagna di Tiffany & Co.

Si chiama “About Love” la nuova campagna pubblicitaria di Tiffany & Co. Il progetto celebra, chiaramente, l’amore. E’ la bellezza di un sentimento che dura nel tempo, che sa evolvere e affrontare le difficoltà che si presentano lungo il cammino. I protagonisti degli scatti sono Beyoncé e Jay-Z. Nessuno più della coppia può incarnare l’immagine di una storia contemporanea.

L’amore contemporaneo di Beyoncé e Jay-Z

Conosciuti come i Carters (Carter è il cognome di lui), Beyoncé e Jay-Z sono sposati, tra alti e bassi, dal 2008. Un sodalizio sia privato che lavorativo, insieme hanno costruito un impero. Il loro è però un matrimonio frastagliato, che ha dovuto superare molte crisi. Nell’album Lemonade, uscito nel 2016, Queen B ha lasciato intendere di essere stata tradita dal marito, chiamando in causa “Becky con i bei capelli”. Nonostante siano stati fatti vari nomi, non si è mai saputo con certezza chi fosse questa Becky. In un’intervista di qualche tempo fa anche il rapper ha ammesso di aver dovuto scontrarsi con sfide molto dolorose, che l’hanno portato all’infedeltà. Adesso tutto questo sembra acqua passata, nelle immagini per Tiffany & Co. i due appaiono più uniti che mai.

Beyoncé come Audrey Hepburn

Scattate dal fotografo Mason Poole, le immagini sono quanto di più glam ci possa essere: Beyoncé che suona il pianoforte, Jay-Z che l’accarezza, lei che si mette in posa e lui che la guarda con ardore. Come una moderna Audrey Hepburn nei panni di Holly Golightly in Colazione da Tiffany, la popstar indossa un lungo abito nero di Balmain, accessoriato con dei guanti velati. Alle loro spalle troneggia Equals Pi, un accattivante quadro del 1982 di Jean-Michel Basquiat, che suggella il legame della maison del lusso con la città di New York. Nella tela spicca il Tiffany Blue, l’azzurro iconico simbolo del brand.

Il diamante da 128 carati

E’ però sul diamante sfoggiato al collo dalla cantante che si concentrano molti sguardi. Con i suoi 128.54 carati e 82 sfaccettature, il Tiffany Diamond è una delle pietre più leggendarie della storia. Scoperto nel 1877 in Sudafrica, è stato indossato solo da tre donne prima di Beyoncé: la socialità Mrs. E. Sheldon Whitehouse, Audrey Hepburn e Lady Gaga agli Academy Awards nel 2019 (QUI i dettagli). Adesso il brillante illumina l’amore dei Carters, in questo progetto che fa anche del bene: 2 milioni di dollari in borse di studio e stage verranno infatti donati agli Historically Black Colleges and Universities. Innamorati, luccicanti e con il cuore grande!

