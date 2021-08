Costume intero: le vip lo vogliono sexy, colorato ed intrigante

Estate dopo estate, il costume intero si conferma una certezza sulle spiagge. Veste il corpo distogliendo l’attenzione dai difettucci ed è un alleato di seduzione. Le vip di tutte le età non possono farne a meno, mostrando modelli differenti adatti a ogni occasione.

W i colori sul costume intero

L’arancio, il rosso, il giallo e il fucsia portano l’allegria in spiaggia. Giorgia esalta l’abbronzatura con un intero Mermazing, mentre Caterina Balivo sceglie un elegante modello Verdissima. Fantasie accese protagoniste del beachwear di Simona Ventura e Diletta Leotta, che punta sui fenicotteri Dolce&Gabbana.

Coprente, ma non sul lato B

Si mimetizza Wanda Nara, che si dedica alle immersioni con un costume intero animalier: tradita però dalla pelle chiara sui glutei e sulla schiena. L’interessante modello muticolor di Francesca Ferragni, con motivo a raggiera, sorprende… anche sul retro.

Det… tagli stategici

Protagonisti delle collezioni più modaiole, sono i dettagli strategici che scoprono centimetri di pelle nei punti più inconsueti. Il costume intero di Cecilia Capriotti presenta maliziose trasparenze frontali, mentre quello di Eleonora Pedron scopre i fianchi. Oblò fronte e retro per Giulia Salemi che valorizza con le proprie curve i modelli sexy della sua linea Smmrbeachwear.

La semplicità che paga

Anna Tatangelo insegna che semplicità e seduzione possono benissimo andare a braccettto: a volte basta un costume intero nero come quello suo, di Calzedonia. Modello “Baywatch”, invece, per Melissa Satta che sceglie il costume rosso MC2 St.Barth per rilassarsi in piscina. L’intero di Arisa punta tutto sul lato B, mentre davanti è basic.

Scollature profonde per le vip in dolce attesa

Pancioni in spiaggia ben coperti, per le vip incinte che prendono il sole. Quest’anno, il trend è puntare sul floridissimo décolleté. Che ne dite della scollatura audace di Rosa Perrotta e di Gabrielle Caunesil?

Se non siete fan del costume intero guardate i modelli indossati dalle vip: ce n’è per tutti gusti, troverete sicuramente il vostro stile.

Related Posts