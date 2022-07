Melissa Satta, tigre in bikini nelle acque della Sardegna

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Un voto al colore Pericolosamente sexy Per tutte le tasche 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

E’ tempo di vacanze anche per Melissa Satta. Dopo un inverno in tv, la conduttrice è arrivata nella sua Sardegna, dove si sta godendo un po’ di relax insieme al figlio Maddox. Ovviamente non mancano gli scatti in costume.

Wild su bagnasciuga

Melissa Satta è abituata a posare davanti all’obiettivo dei fotografi più importanti, sfoggiando outfit costosi, acconciature elaborate e make-up sofisticato. Se possibile però negli scatti amatoriali realizzati sul bagnasciuga la modella è ancora più bella. Il fisico tonico, la pelle già abbronzata, il décolleté da urlo: a 36 anni la Satta è perfetta. I tanti tatuaggi che adornano il suo corpo e i moltissimi orecchini rendono il tutto più esotico. Esotico come il bikini che indossa, un modello dalla stampa animalier di SMMR. I lunghi laccetti del top scendono sul ventre, avvolgendo la pancia e creando un effetto bollente. E’ wild anche la pettinatura, composta da tante trecce aderenti, arricchite da fermagli in metallo.

Felice con Maddox e Mattia

Tra i successi lavorativi e le soddisfazioni che gli dà il piccolo Maddox, Melissa Satta sta davvero trascorrendo un periodo sereno. Come non parlare poi dell’amore? La sua love story con Mattia Rivetti prosegue a gonfie vele. Dopo il primo attesissimo sdoganamento via social (GUARDA) a conferma del gossip che già circolava, adesso gli scatti insieme non mancano, tra qualche contenuto Instagram e le foto rubate dei paparazzi. Dopo il periodo buio per la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng (che pochi giorni fa si è risposato, QUI dettagli e foto delle nozze), la Satta ha ritrovato la felicità. E si vede! Guardala nella gallery più splendida che mai.

