Diletta Leotta si preanuncia la star del Festival di Sanremo. Già dalla conferenza stampa di presentazione è su di lei che si è concentrata l’attenzione di giornalisti e fotografi. D’altronde dopo l’incursione del 2017, quest’anno le toccherà un ruolo di grande visibilità. Forte della propria esperienza professionale e mediatica, la conduttrice di Dazn ha dato del Festival la propria interpretazione in chiave… calcistica.

“L’Ariston sarà il mio stadio. Mi sentirò come a San Siro o al Bernabeu e, per la prima volta, avrò la possibilità di passare da bordo campo direttamente in campo, sperando di poter essere un buon centravanti”, ha dichiarato Diletta Leotta.

Rivalità tra le donne del Festival? “Nasceranno amicizie, non ci saranno sfide tra noi. Sono contenta perché ci sono tante donne con sfaccettature molto diverse l’una dall’altra”.

Ed è sempre in chiave calcistica che Diletta Leotta ha immaginato il loro ruolo sul “campo” dell’Ariston: “In questo caso i calciatori siamo noi donne e scenderemo in campo con il mister Amadeus“.

Per quanto riguarda il look, Diletta Leotta ha esordito a Sanremo con un blazer dress doppiopetto di Etro: una scelta ricercata ma sobria. Made in Italy anche per le “colleghe” che hanno indossato Alberta Ferretti, Salvatore Ferragamo e Federica Tosi. Guarda nella nostra gallery questi primi outfit.

