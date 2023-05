Spudorata Heidi: il vestito giallo è messo a dura prova dal seno della Klum

“Sexy” è la parola chiave per eccellenza al Festival di Cannes. Le star fanno a gara per il look più sfrontato, tra spacchi, scolli e trasparenze. Con outfit tanto audaci, gli incidenti hot non mancano mai. Nel corso degli anni il primo premio per la famosa più bollente (con tanto di scivoloni fashion) sul tappeto rosso è stato spesso assegnato a Bella Hadid. Nell’edizione 2023 la top, per ora, non si è vista ma, in quanto a provocazione, ci ha pensato Heidi Klum a colmare il vuoto.

Seducente Heidi

Heidi Klum sa come sedurre. La modella 49enne non ha mai provato vergogna nel mostrare il suo corpo. Che sia sul red carpet, nello street style o su Instagram, Heidi ama stuzzicare, per la gioia dei fan. Consapevole del suo sex appeal, sceglie speso outfit molto audaci, che mostrano scorci del suo fisico perfetto. Il marito, Tom Kaulitz, di sedici anni più giovane, sembra apprezzare sempre molto: sui social e negli scatti dei paparazzi la passione travolgente tra i due è palese.

Bollente in giallo

A Cannes 76 Heidi Klum è sbarcata da sola o, quantomeno, il marito non era con lei sul red carpet per la première del film La Passion de Dodin Bouffant. Ma la mancanza di Tom Kaulitz non si è sentita, Heidi si è presa tutta la scena, lasciando i presenti a bocca aperta. Per l’occasione la modella ha optato per un abito haute couture di Zuhair Murad. Il vestito giallo a cappa, con preziosi ricami sulle spalle, è un gioco sensuale di lembi di tessuti che si incrociano e che svelano scorci di pelle. La Klum completa l’outfit con un paio di sandali minimal. Il make-up è semplice mentre i capelli sono sciolti e selvaggi.

L’incidente hot

Tra lo spacco esagerato che corre fino all’inguine, lasciando intravedere lo slip color carne, e il provocante oblò sull’ombelico, il vestito di Heidi Klum a Cannes 76 lascia davvero poco all’immaginazione. Ma lei alza l’asticella della malizia, sollevando il tessuto della gonna per farlo svolazzare e, di fatto, facendo sgusciare fuori il seno prosperoso. I fotografi schierati sul tappeto rosso non perdono occasione e immortalano il suo fashion faux pas. Heidi, inconsapevole o meno dell’incidente, continua a sorridere con gioia, agitando i lembi del vestito. Nella gallery trovate tutti le immagini di una Klum… incontenibile.

