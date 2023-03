Charlotte Casiraghi con le zeppe rosse: cade ma… ha le ali

Il binomio tra Charlotte Casiraghi e Chanel è solido e indissolubile. La reale e la maison del lusso francese collaborano insieme da anni. Per questo la sua presenza allo show parigino era scontata. Chi sperava però di vedere Charlotte con un pancione pronunciato è rimasto deluso. La sua partecipazione all’evento ha comunque agitato il gossip.

La terza gravidanza

A metà gennaio la notizia di una presunta gravidanza di Charlotte Casiraghi era rimbalzata su tutti i media. Si vociferava che la monegasca fosse in attesa del terzo figlio, il secondo dall’attuale marito Dimitri Rassam. Pochi giorni dopo lei aveva presenziato al 45esimo Festival International du Cirque de Monte-Carlo, coprendo tutte le forme con un ampio cappotto nero a quadri. La settimana successiva si era seduta in prima fila alla sfilata haute couture di Chanel, sfoggiando un tailleur-pantalone la cui giacca sembrava un po’ stretta sul ventre. I toni del rosa del completo avevano subito fatto gridare a una femmina in arrivo.

Il look che camuffa le forme

Da allora è passato un mese e mezzo e Charlotte Casiraghi non si è più fatta vedere in giro. Oltretutto la gravidanza non è mai stata confermata da Palazzo. Anche per questo ci si aspettava di vederla con un outfit rivelatore alla sfilata per l’autunno-inverno 2023/24 di Chanel. Invece lei ha furbescamente giocato con la stampa e i fotografi ancora una volta, optando per un lungo abito nero in maglina che non svelava proprio niente. Per ripararsi dal freddo parigino, Charlotte ha indossato anche un cappotto in lana bouclé, sulle nuance dell’ocra.

Con le zeppe in vernice rossa

Per sviare ulteriormente l’attenzione dalla chiacchierata dolce attesa, Charlotte Casiraghi ha scelto due dettagli di look che hanno destato la curiosità dei fashionisti. Nel tempo lei ci ha senza dubbio abituati a calzature insolite ma in questo caso nessuno si aspettava di vederla con delle platform altissime in vernice rossa. Le zeppe, della collezione pre-fall 2023 di Chanel, stonano un po’ con l’outfit bon-ton ma sono perfettamente abbinate al rossetto e allo smalto.

La borsa poetica

Un altro accessorio che cattura lo sguardo è la maxi borsa in tela. Charlotte Casiraghi è solita sfoggiare piccole borse di lusso di Chanel, soprattutto sul red carpet e alle sfilate. Questa volta però teneva saldamente in mano una tote bag bicolore, con stampata la scritta “Toute personne qui tombe a des ailes” (tutti quelli che cadono hanno le ali). La frase dà il titolo alla raccolta di poesie della scrittrice austriaca Ingeborg Bachmann. Una citazione sibillina: cos’avrà voluto comunicare Charlotte? Di certo la scelta non è casuale, nulla lo è mai in questi casi. In attesa di avere una risposta (che probabilmente non arriverà mai), sbirciate il royal look nella gallery.

