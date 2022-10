Charlene, che stile! La principessa di Monaco alle sfilate di Parigi

Sul Principato di Monaco sembra essere tornato il sereno. Un’aura di mistero ha avvolto la famiglia di Alberto II in questi mesi. Dopo un periodo burrascoso, la principessa Charlene ha però finalmente ripreso gli impegni ufficiali. Sfilate comprese.

La rinascita

Il momento buio della principessa Charlene aveva destato molta preoccupazione. Il viaggio in Sudafrica, suo Paese d’origine, che doveva svolgersi rapidamente si è trasformato in una lunga permanenza, a causa di precarie condizioni di salute. Pochissimi i dettagli rilasciati ufficialmente da Palazzo e moltissimi i gossip. Si è ovviamente parlato di divorzio imminente dal principe Alberto. Sta di fatto che ad aprile, in tempo per Pasqua, l’ex nuotatrice è tornata a casa dal marito e, soprattutto, dai figli Jacques e Gabrielle. Le malelingue sui dissidi famigliari non si sono placate ma lei ha gradualmente ripreso a farsi vedere in pubblico (ECCOLA al GP di Monaco).

“Grazie Albert”

Appassionata di moda e inseguita dai brand di mezzo mondo che fanno a gara per vestirla, Charlene di Monaco ha assistito ad alcuni show della Paris Fashion Week. Assente da quattro anni alle sfilate della città francese, per il suo gran ritorno la Wittstock ha scelto un brand a cui è molto legata: Akris (QUI con tuta e blazer). Il marchio svizzero ha festeggiato i 100 anni e lei era in prima fila ad applaudire la collezione primavera-estate 2023, che ha ripercorso le silhouette classiche della maison. Per l’occasione Charlene ha optato per un tailleur pantalone blu notte: lineare ed elegantissima. L’accattivante smalto nero, un po’ punk, era in pendant con la clutch in pelle lavorata. “Grazie Albert per una serata magnifica”, ha scritto lei. L’Albert in questione non è il marito, bensì Albert Kriemler, direttore creativo della casa di moda.

Perfetta da Louis Vuitton

Dopo Akris, è stata la volta di Louis Vuitton. “E’ bello essere di nuovo a Parigi” afferma Charlene di Monaco, postando una foto dall’auto che la sta portando al défilé del brand. Grossi occhiali scuri, giacca a quadri, pantaloni neri, tronchetti logati: la Wittstock è perfetta. Saluta i fotografi, si intrattiene con i presenti: Charlene è contenta della sua fuga fashion. Al collo sfoggia un choker di diamanti, abbinato a preziosissimi orecchini, della collezione Fine Jewelry della maison. Come non accennare al suo taglio di capelli? Quel pixie cut biondo platino è copiatissimo dalle donne di tutto il mondo. La principessa è tornata: scopri i suoi look nella gallery.

