Per un royal wedding in forse ce n'è un altro che è già stato celebrato. Ecco un escursus di splendidi abiti da sposa

La stagione dei matrimoni è appena… iniziata. Si fa per dire, perché in tempo di coronavirus tutte le celebrazioni sono vietate, con buona pace degli sposi che devono rimandare i festeggiamenti. Tra i vip italiani, l’annullamento più celebre è stato quello di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. “Non cambia nulla: avremo più tempo per organizzarlo nel modo migliore” ha giustamente sdrammatizzato l’ex velina. C’è poi il royal wedding ancora in forse previsto per fine maggio, quello della nipote della regina, Beatrice di York con Edoardo Mapelli Mozzi. E poi Katy Perry e Orlando Bloom: le nozze che si sarebbero dovute celebrare in Giappone saranno forse spostate negli Usa. Nel frattempo la coppia aspetta il primo figlio: sarà una bambina, hanno appena svelato. Forse il matrimonio può attendere…

Non sarà quindi la primavera la stagione delle nozze del 2020, facciamocene una ragione. A tutte le inguaribili romantiche che si accendono sul tema nuziale e sognano guardando gli abiti bianchi altrui, proponiamo un revival della primavera passata. Dalla ballerina Lorella Boccia al royal wedding di Lady Gabriella Windsor ce n’è per tutti i gusti!

Belle, innamorate ed emozionate, le spose vip erano splendide nelle loro più o meno candide creazioni. Se volete approfondire, vi basta cliccare sul nome, altrimenti godetevi i loro abiti da sposa nella nostra gallery.

Max Pezzali e Debora Pelamatti (28 aprile 2019)

Un abito delicato ma spettacolare, questo Atelier Emé scelto con decisione dalla sposa. I cristalli scivolano sulla gonna formando disegni floreali, mentre la tonalità di rosa sfuma verso il bianco sulla gonna di tulle.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia (19 maggio 2019)

Una cascata di petali sul décolleté della Grimaldi, poi drappeggio sul corpetto e un taglio svasato per questo abito color cipria disegnato da Enzo Miccio. La moglie Imma ha scelto invece una mise maschile: un tight blu con cravatta e gilet.

Lady Gabriella Windsor e Thomas Kingston (20 maggio 2019)

Non c’è royal wedding in cui l’abito non sia degno di nota. Stavolta si è trattato di una creazione Luisa Beccaria che ha giocato sulla sovrapposizione di organza, tulle e pizzo. Non potevno certo mancare velo e tiara di famiglia: regale è l’aggettivo giusto.

Lorella Boccia e Niccolò Presta (1 giugno 2019)

Una romantica visione Blumarine tutta pizzo e seta, arricchita da una cappa che enfatizzava il movimento delle braccia hanno reso la ballerina… perfetta. La gioia nei suoi occhi faceva il resto.

Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt (8 giugno 2019)

Giorgio Armani si è occupato di questa “figlia di” creando uno scenografico vestito bustier dalla forma a colonna. Il velo “riciclato” dal vestito da sposa della madre è il tocco personale che ogni sposa dovrebbe avere.

Sergio Ramos e Pilar Rubio (15 giugno 2019)

Punto di forza di questo matrimonio spettacolare e spettacolarizzato, è stato l’abito Zuhair Murad di tonalità argentea della sposa. Applicazioni di cristallo e velo lavorato che nascondeva delle innovative treccine gipsy.

