Conduttrice di successo, mamma di due bimbi, influencer seguitissima sui social… Caterina Balivo si è guadagnata, con la sua grinta e freschezza, un posto nel cuore degli italiani.

Le abbiamo proposto un’intervista revival, partendo dai look che ha più amato negli ultimi anni. Ecco quali ha scelto per raccontarsi a Lookdavip.

Caterina Balivo in Ralph Lauren per l’Anteprima di “The post” – 2018

“Quel completo è un regalo di mio marito, comprato insieme a New York. Mi ricordo tutto il pomeriggio trascorso lì in negozio… Però, per quella Prima, su quel completo avevo fatto mettere dalla sarta Rai una chiusura a clip, per indossarlo senza reggiseno. Momento della foto, io scatto normalmente e solo quando finisco di fare la foto, mio marito mi dice: “Ma perché sei andata così, tutta scollata?”. Si era aperta la clip!

Invece il turbante di Marzoline l’ho messo perché io faccio un po’ fatica a vedermi vestita tutta di nero. Ho voluto mettere una cosa particolare su uno smoking di Ralph Lauren dal taglio maschile”.

Caterina Balivo in Blumarine ai Palinsesti Rai – 2018

“Quell’abito rosa l’ho scelto con Simone Guidarelli. Io ho detto “Simone, dobbiamo cercare un abito non ‘bello’, ma che mi rappresenti. Deve essere ironico, sbarazzino, spensierato, insomma, che si adatti al mio passaggio su Rai 1 con un programma (Vieni da me, ndr) in cui intervisto i personaggi e le persone comuni. Avevo bisogno di un look che raccontasse qualcosa e quando ho visto quel vestito di Blumarine mi sono innamorata. Perché insomma, diciamo la verità: non è proprio un abito facile, ma è molto divertente!”

Caterina Balivo in Stella McCartney al Roma Cinema Fest – 2019

“Stavo per conoscere i miei attori preferiti, i protagonisti della serie Downton Abbey, perché il loro film era alla Prima del Festival del Cinema di Roma. Quindi volevo qualcosa di bello, da red carpet. Neanche fossi io la protagonista del film! Ho scelto questo Stella McCartney perché lei è stata la prima designer a parlare di moda ecosostenibile! La borsa un po’ scomoda, ma… faceva figura!”

Caterina Balivo in Balmain per l’intervista ad Angelina Jolie (Vieni da me) – 2019

“Quel giorno ero così gasata! Avrei intervistato la Jolie (alla quale poi ho chiesto un selfie). Per l’occasione ho pensato a un abito smart, perché comunque ci sarebbe stato da attendere l’arrivo della star e quello di Balmain era molto comodo. Mi piaceva perché ricordava un po’ l’atmosfera di Maleficent, tutto nero: non a caso, mi sono messa anche le sue corna. Riguardando la foto di quel look, forse non metterei il sandalo».

Caterina in Zimmermann per il matrimonio della sorella Sarah Balivo con Piero Cicconi – 2020

“L’abito per il matrimonio di mia sorella doveva essere bello, comodo (perché sarei stata da sola con i bambini) e in più speravo non l’avesse nessuno. È stata una lunga scelta, approvata da mia sorella Sara (perché ‘quella’ rompe!) e quindi sono felice di avere scelto questo di Zimmermann. L’unico particolare: va stirato bene!”.

Guarda l’abito trasformista di Sarah Balivo e le altre foto di famiglia (qui).

Caterina Balivo in Laura Biagiotti alla sfilata ss2021 – 2020

“Avevo conosciuto Lavinia, con la sua mamma Laura Biagiotti, vent’anni fa quando facevo la modella e quindi, quando mi ha chiamato come host della sua sfilata, ho subito accettato. Il look, scelto da lei, mi è piaciuto molto: il lupetto sotto a un cappotto bianco, che poi è diventato un bellissimo abito. Una chicca: le scarpe che ho indossato sono quelle del mio matrimonio (era il 2014, ndr). Quindi il consiglio personale è di comprare scarpe sempre belle, perché sono il miglior investimento!”.

Caterina Balivo in Dolce&Gabbana a “Il cantante mascherato” – 2021

“In molti dicono che il tubino nero è un abito sempre perfetto, in realtà io penso che lo sia il pizzo di Dolce&Gabbana! Per questo lo abbiamo scelto per una delle prime puntate de Il Cantante Mascherato su Rai 1″.

Caterina, look a parte, la tua prossima avventura professionale?

“E’ appena partito il format “Ricomincio dal NO“. Si tratta di dieci interviste in podcast, in cui dialogo con alcune personalità internazionali che hanno ricominciato dopo aver ricevuto un NO. Un messaggio di positività e speranza, che spero sia utile in questo momento di grande incertezza. Vi aspetto!”

Marineve Cantarella

