Beatrice Borromeo è la royal più elegante d’Europa. A consegnarle lo scettro è stato il magazine britannico Tatler, che ha riconosciuto nel suo stile classico ed etereo il punto massimo del glamour blasonato. I suoi abiti da red carpet sono scenografici e sontuosi, ma anche quando non è sotto i riflettori non abbandona mai capi chic e delicati. La sua incoronazione è arrivata forse un po’ a sorpresa, ma non stupisce più di tanto se si pensa che la Borromeo ha alle spalle una lunga carriera da modella, legata ai brand più prestigiosi.

Chi è Beatrice Borromeo

Modella, giornalista, produttrice… Beatrice Borromeo è una royal super impegnata. La 36enne, discendente di una delle più antiche famiglie italiane e nipote di Marta Marzotto, vanta collaborazioni con i brand d’abbigliamento più prestigiosi. Dal debutto in passerella nel 2000 per Chanel, la sua carriera è stata in continua ascesa. Attualmente è ambasciatrice di Dior e testimonial della gioielleria Buccellati. Si è fatta strada anche come giornalista e opinionista sia per la tv che per la radio e la carta stampata, e oggi realizza documentari con la casa di produzione che ha fondato. Nel 2015 ha sposato Pierre Casiraghi, figlio di Carolina di Monaco, con cui ha avuto due figli: Stefano Ercole Carlo e Francesco Carlo Albert.

Gli outfit memorabili

Il titolo di royal più elegante d’Europa è ben meritato. Sono tanti, anzi tantissimi, i look da sogno sfoggiati da Beatrice Borromeo. A cominciare dai quattro sontuosi abiti da sposa per le nozze con Pierre Casiraghi e firmati da Alberta Ferretti, Armani Privé e Valentino Haute Couture. Ma anche lo stile bon ton della mantella tartan abbinata a un cappellino con veletta per la festa nazionale di Monaco non lascia indifferenti. Senza dimenticare il vestito tutto frange dorate indossato nell’estate 2021 o quello dai bagliori argentei per il Ballo della Rosa del 2015. Uno più glamourous dell’altro, tutti da perdere la testa.

Da Kate Middleton a Charlotte di Monaco, le rivali illustri

Il primato di Beatrice Borromeo in fatto di eleganza vale ancora di più se si pensa alle rivali contro cui l’ha spuntata. Prima di tutte Kate Middleton, nominata influencer dell’anno nel Regno Unito (QUI i dettagli) e capace di mandare sold out in poche ore qualunque capo d’abbigliamento decida di sfoggiare. O Letizia Ortiz, che cattura sempre l’attenzione con le sue scelte fashion ma sempre misurate. Oppure, restando all’interno del principato di Monaco, le cognate Tatiana Santodomingo e Charlotte Casiraghi, apprezzatissime dagli esperti di stile di tutto il mondo. Chissà come avranno preso la “sconfitta”? Quel che è certo è che Beatrice avrà saputo gestire la cosa… con eleganza.

