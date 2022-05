Charlotte, Charlene, Beatrice: al GP di Monaco è sfida di look reali

Dalla Casiraghi in Chanel alla Borromeo in Dior passando per la Wittstock con la tuta azzurra: outfit royal nel paddock

Il GP di Monaco non è solo una gara automobilistica. L’appuntamento sportivo che si tiene in contemporanea con il Festival di Cannes (QUI il meglio e il peggio sul red carpet) è anche e soprattutto una sfida di look royal. Il Grand Prix di Formula 1 è un affare di famiglia per i reali monegaschi e non passa edizione senza la loro partecipazione. Anche quest’anno le donne royal, accompagnate da mariti e figli, si sono presentate al gran completo nei paddock, agghindate di tutto punto.

Charlene con la tuta

Come non partire da Charlene Wittstock, moglie del Principe Alberto? Dopo i lunghi mesi trascorsi lontano dal Principato a causa dei problemi di salute, l’ex nuotatrice sudafricana è apparsa raggiante. Eterea e slanciata, ha catturato l’attenzione dei fotografi con un jumpsuit azzurra realizzata su misura per lei da Terrence Bray. La tuta a maniche lunghe, che lasciava scoperta la schiena, sottolineava il fisico sportivo di Charlene. I cortissimi capelli color platino hanno contribuito a rendere frizzante questo look. Al suo fianco, oltre al marito, c’erano anche i figli, i gemelli Jacques e Gabriella. Quest’ultima era dolcissima con un abito floreale di Dolce&Gabbana (445 euro).

Charlotte vs Beatrice

Passiamo ora ai Casiraghi, tutti più belli che mai. Charlotte Casiraghi (SBIRCIALA in costume in piscina) si è fatta accompagnare dal primogenito Raphael, avuto dall’ex compagno Gad Elmaleh. La figlia di Carolina di Monaco ha scelto ancora una volta la sua maison di fiducia, Chanel. Il mindiress grigio tutto loghi è perfetto per l’estate. L’amazzone l’ha accessoriato con occhiali da sole rossi e una borsa flap del brand. Altro mood per Beatrice Borromeo, una visione in Dior. La moglie di Pierre Casiraghi ha optato per un abito color corallo a mezze maniche con gonna plissettata al polpaccio. Décolleté nude J’Adior (820 euro) e la nuovissima borsa Lady-D Joy (3.800 euro) completavano la sua mise bon-ton.

Le altre royal

Andrea Casiraghi è una presenza fissa al GP di Monaco. Appassionato di questo sport, ha anche presenziato insieme allo zio Alberto durante la premiazione sul palco. Con lui, oltre a due dei suoi quattro figli, c’era la moglie, Tatiana Santo Domingo. L’ereditiera e socialite ha indossato un outfit boho-chic, composto da un vestito floreale di Miu Miu (2.350 euro) e da una minibag in bambù. Ai piedi degli eleganti sandali flat in pelle oro di Gianvito Rossi(550 euro). Registro diverso per Alexandra di Hannover, ultimogenita di Carolina. La 22enne ha scelto un abitino fresco di Hvn (548 euro), con dei divertenti bottoni a forma di ciliegie. Scopri nella gallery tutti i look royal: quale preferisci?

