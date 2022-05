MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Da copiare 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Avete presente quell’eleganza fintamente discreta tipica delle donne d’oltralpe? Quell’approccio casual-chic da “mi sono messa la prima cosa che ho trovato nell’armadio” quando invece ogni outfit è studiatissimo? Ecco, Charlotte Casiraghi ne è la personificazione. In questi giorni la figlia di Carolina di Monaco ci ha dato ancora una volta una grande prova di stile.

Sul red carpet con Dimitri

Charlotte Casiraghi ha classe da vendere. La monegasca è considerata una delle donne più fini al mondo, e con ragione. Settimana scorsa è stata tra le protagoniste indiscusse del Festival di Cannes. Sul red carpet insieme al marito, il produttore cinematografico Dimitri Rassam, la royal del Principato ha incantato per la sua grazia. Fasciata in un abito blu haute couture di Chanel, la Casiraghi si è prestata ai classici scatti da tappeto rosso. Il vestito aderente, che lasciava spalle e braccia scoperte, sottolineava il suo fisico tonico e atletico (GUARDALA a cavallo in passerella). Delicate le scarpe, un paio di slingback glitter dal tacco moderato, sempre firmate dalla maison francese. Charlotte e Dimitri sono apparsi più affiatati che mai, tra sguardi complici e carezze.

La sensualità di un costume intero

Dopo le fatiche del Festival di Cannes, una Charlotte Casiraghi in solitaria si è concessa un po’ di relax in piscina. Immortalata all’esclusivo hotel du Cap-Eden Roc di Antibes, la reale era una visione in costume. La doccia energizzante, il bagno rinfrescante, la passeggiata sugli scalini a picco sulla scogliera: la giornata trascorre serena per la Casiraghi. Capelli sciolti, occhiali scuri e un intero nero sgambato con scollo tondo sulla schiena: un look tanto semplice quanto sensuale. In una miriade di sideboob e natiche sbandierate dalle altre star, Charlotte ci insegna che si può essere sensuali anche con la semplicità. Chapeau!

