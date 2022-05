I look del mese: cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o streetstyle, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo maggio?

Colori e fantasie

L’estate è alle porte e con le temperature in aumento le star… si spogliano. Arrivano i primi costumi: dall’animalier 4giveness di Sophie Codegoni all’asimmetrico nero di Irina Shayk fino al floreale di Gigi Hadid, l’intero sembra dominare. Sono tante le famose che puntano sul colore per i loro look. Al GP di Monaco Elisabetta Gregoraci è allegra nel verde mela di Jacquemus mentre Diletta Leotta allo stadio gioca con il fucsia: entrambe scelgono un blazer-dress. Rosso Valentino per Drusilla Foer, elegantissima come sempre. Al matrimonio della sorella Kourtney (SBIRCIA le foto) Khloe Kardashian è graffiante in Dolce&Gabbana.

Star in bianco e nero

Non ci sono solo colori e fantasie nei look delle star. Spiccano anche il bianco e il nero, due tonalità che non passano mai di moda. A Made in Sud Lorella Boccia è romantica nel minidress in pizzo di Philosophy. Emily Ratajkowski ha sensualità da vendere e per portare a spasso il cane opta per un abito lungo ma completamente trasparente di Coperni. A Los Angeles al mercato i neo-sposi Brooklyn Beckham e Nicola Peltz (QUI i dettagli delle loro nozze da favola) sono più innamorati che mai: lei è boho-chic con un vestito morbido e gli altissimi sabot Versace. Julia Fox arricchisce il suo white outfit con dettagli bordeaux ma esagera un po’. Scopri nella gallery il meglio e il peggio dei look di maggio delle star.

