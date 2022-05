Irina Shayk, venere sensuale in costume

Bella come una dea tra le onde, posa per la prima collezione resort di Anine Bing

Di una bellezza divina, Irina Shayk emerge dalle acque come una moderna venere. Icona indiscussa di bellezza, divinità fashion senza pari, la supermodella è protagonista della campagna per la collezione resort di Anine Bing. Sguardo intrigante, pose sinuose, e quel fisico così perfetto da non sembrare vero: le immagini di Chris Colls racchiudono tutto questo in un concentrato di seduzione.

Irina Shayk nella campagna di Anine Bing

Anine Bing festeggia i suoi dieci anni di attività regalandosi la sua prima collezione resort. Il brand danese, noto nella nicchia del lusso sostenibile, ha voluto una fuoriclasse come Irina Shayk come testimonial per una capsule di capi femminili e minimal. Nelle foto per la campagna, la supermodella dà sfoggio di tutta la sua bellezza e della sua eleganza, posando in acqua con il costume nero che le sottolinea il corpo, oppure con il tailleur indossato sul bikini.

I tanti volti di Irina

A 36 anni, Irina Shayk continua ad essere una delle modelle più richieste e ammirate. A un’età in cui per molte la carriera è già finita da un pezzo, lei continua ad essere sulla cresta dell’onda. I brand più prestigiosi fanno a gara per “accaparrarsela” per lanciare le collezioni o per vestirla durante gli eventi più prestigiosi. Al Met Gala lei ha scelto Givenchy (i look degli altri ospiti li trovi QUI), presentandosi con un outfit da rider castigato e grintoso. Tutt’altra storia dalle immagini di Anine Bing, dove tira fuori la sua parte più morbida e affascinante, una sensualità elegante.

In amore calma piatta

Se sul lavoro tutti la vogliono, sul lato sentimentale si registra calma piatta. Si è vociferato di un flirt con Kanye West concluso con un nulla di fatto e, dalla fine della relazione con Bradley Cooper, in pratica Irina Shayk risulta single. Con il suo ex ha mantenuto rapporti ottimi per amore della figlia Lea de Seine, ma ormai ognuno è andato per la sua strada. Di certo gli ammiratori non le mancano, ma Irina resta sulle sue (il marciapiede della Grande Mela è la sua passerella). Bella e inaccessibile, proprio come una dea.

