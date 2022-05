La modella in versione diva in verde e l'attore perfetto gentleman sfilano sulla Croisette e lasciano esplodere la passione

Sono perdutamente innamorati l’uno dell’altra, più il tempo passa e più sono affiatati. Anche a Cannes 75 sul red carpet del film Crimes of the future, Tina Kunakey e Vincent Cassel hanno portato in scena il loro amore. Lei bellissima e sontuosa, lui perfetto gentleman in completo scuro, hanno attraversato il tappeto rosso mano nella mano, posando per i flash tra sguardi infuocati e palpatine.

Il look di Tina Kunakey e Vincent Cassel

Per la sua apparizione a Cannes 75, Tina Kunakey ha scelto un abito strapeless verde mela chic e seducente. Il vestito, disegnato da Piepraolo Piccioli per Valentino, scendeva sinuoso sulle forme della modella, terminando in un maxi strascico sul lato posteriore. Ai piedi calzava sandali in nuance Amina Muaddi con tacco a spillo. A completare la mise da diva hollywoodiana, i guanti bianchi al gomito. I capelli, spesso lasciati ricci e ribelli, stavolta erano raccolti in treccine e legate in uno chignon sulla nuca. Al suo fianco, Vincent Cassel era impeccabile e fascinoso come sempre. L’attore ha scelto un inappuntabile completo nero con camicia bianca, cravatta in maglia color argento, pochette nel taschino e occhiali dalle lenti fumé.

Sul red carpet sfila la passione

I flash erano tutti per Tina Kunakey e Vincent Cassel quando hanno attraversato il red carpet mano nella mano. Si sono fermati per farsi fotografare, regalandosi sorrisi sognanti e sguardi d’intesa. La modella si è concessa una palpatina al lato B del marito: un gesto che le è abituale, già immortalato durante la Paris Fashion Week. L’attore, dal canto suo, ha stretto a sé sua moglie con trasporto. Per tenerla più vicina, ha fatto passare la mano sotto lo strascico così da mettere quanta meno stoffa possibile tra i loro corpi. Bellissimi, innamorati e focosi: al festival del Cinema hanno dato prova di un amore da film.

