I look del mese: cos’hanno indossato le star?

Maggio 2020 è stato il mese della Fase 2. Quella lenta ma sentita ripartenza graduale che tutti aspettavamo. Finalmente abbiamo potuto chiudere nell’armadio tute e ciabatte e tornare a vestirci come più ci piace. Anche le star hanno potuto sfoggiare i look a lungo dimenticati.

Sono molte le star che hanno ripreso in parte le loro attività lavorative, messe in stand-by a causa dell’emergenza coronavirus. La prima ad essere tornata sul set è stata Chiara Ferragni. Per un progetto ancora top secret l’influencer era una vera diva in un abito di paillettes argento di Philosophy di Lorenzo Serafini. Look più sbarazzino per Elisabetta Gregoraci, che è apparsa in tv con un completo azzurro a quadri di Miu Miu.

Impegni ufficiali anche per Kate Middleton che, in occasione del Chelsea Flower Show, ha sfoderato ancora una volta il suo pollice verde. La Duchessa ha optato per un look casual-chic, con camicia Zara e sneakers Superga. E’ proprio la natura la protagonista di queste settimane di rinascita nelle foto delle star. Diletta Leotta a Milano è una pantera tra i fiori con gli shorts Nike mentre Gabrielle Caunesil in Francia è bonton nel tailleur La Semaine Paris. Fiammetta Cicogna invece riscopre un gioco da bambini senza tempo, la campana, e salta, multicolor in Benetton.

Per stare in tema baby, una Katy Perry prossima al parto è spaziale nel vestito argento di Balenciaga mentre Alena Seredova annuncia la nascita della sua bimba, Vivienne Charlotte, con un anello oro di Maria Black con la parola Mom. Scopri nella nostra gallery i look sfoggiati dalle star nel mese di maggio.

