Dettagli sexy e incidenti bollenti a Sanremo

La 73esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con la vittoria di Marco Mengoni e la sua “Due Vite”. Sono state cinque serate ricche di emozioni, in cui la musica è stata protagonista ma anche la moda si è ritagliata il suo meritato spazio. I look sfoggiati sul palco dell’Ariston da co-conduttrici, cantanti e ospiti hanno come sempre catturato gli sguardi e i commenti. Alcuni in particolare si sono distinti per audacia e sensualità, tra chi ha osato con dettagli sexy e chi è incappato in incidenti hot.

A Sanremo co-conduttrice più sexy dell’altra

Sul fronte della seduzione, le padrone di casa a Sanremo non hanno fatto sconti scegliendo outfit con focus sul seno. Con il quarto dei suoi look, Chiara Francini ha messo in risalto il decolleté generoso. Ha osato ancora di più Paola Egonu, proponendo due scollature abissali da brivido. Arrivavano all’ombelico (e oltre) quelle dei vestiti Armani Privè di Francesca Fagnani, che ha fatto sognare con un mix perfetto di sensualità e classe. E che dire di Chiara Ferragni? Nel corso della prima serata ha fatto sussultare il pubblico (e anche Gianni Morandi e Amadeus) con il longress Dior con il suo corpo nudo disegnato, alla finale ha lasciato di stucco con il corpetto scultoreo Schiaparelli.

Gara di sensualità tra i big

I big in gara a Sanremo non si sono sfidati solo a colpi di canzoni: quella a colpi di look è stata una gara altrettanto entusiasmante. A salire sul primo gradino del podio dell’eleganza è stata Elodie, con un outfit più bello dell’altro. Il suo è stato anche l’incidente sexy più hot, quando le pose audaci hanno messo in mostra lo slip durante la serata cover. A insidiare il suo primato Levante, con il copricapezzolo a forma di cuore che faceva capolino tra le trasparenze del minidress Etro. Madame, invece, ha calcato il palco direttamente in lingerie (scintillante color argento): era dai tempi di Sabrina Salerno (nel 1991) che una cantante non osava tanto. Rosa Chemical ha sfoggiato i capezzoli attraverso i fori della camica, incorniciandoli con degli strass per enfatizzarli ancora di più.

Le ospiti si fanno notare

La loro partecipazione al Festival di Sanremo è durata solo pochi minuti, ma hanno saputo come farsi notare e ricordare. Ospite all’Ariston, Luisa Ranieri era straordinaria in un sensualissimo abito Atelier Versace. L’ampio spacco della gonna ha svolazzato un po’ troppo durante la discesa della scalinata… ed ecco l’intimo in diretta tv. Con il suo vestito in vinile che le strizzava il seno, Arisa ha fatto temere per tutta l’esibizione un wardrobe malfunction che, per fortuna, non c’è stato. Victoria De Angelis si è mangiata il palco durante il live dei Maneskin, simulando un atto sessuale con il basso. Il body Gucci enfatizzava il suo lato B ed è stato impossibile non notare i collant strappati sul gluteo. Tra dettagli sexy e incidenti hot, quello appena finito è un Sanremo da ricordare: riguardali nella gallery.

