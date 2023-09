Chiara Nasti fa la spesa col cane nel carrello (e un accessorio di lusso)

Chiara Nasti ha vissuto un’estate indimenticabile, la prima da mamma e da moglie. A novembre 2022 l’influencer ha dato alla luce Thiago e il 20 giugno 2023 ha coronato il suo sogno d’amore sposando Mattia Zaccagni (per l’occasione ha indossato tre stupefacenti abiti da sposa). La Nasti condivide la sua quotidianità sui social, senza filtri e senza peli sulla lingua. Lavoro, affetti, hobby: tutto è documentato fedelmente. Adesso sappiamo anche come fa la spesa.

Al supermercato

Lei è un’influencer da due milioni di follower, lui è un calciatore della Lazio e della Nazionale. Con i loro agi, verrebbe da pensare che Chiara Nasti e Mattia Zaccagni affidino le commissioni casalinghe ai collaboratori domestici. Invece la modella ha condiviso dei selfie dal supermercato, mentre spinge il carrello. “Andiamo a fare la spesa” scrive su Instagram, direttamente dall’ascensore dello store. La Nasti non è sola, con lei, ben posizionato sulla seduta destinata ai bambini c’è il cagnolino Twenty.

Il cane nella borsa di lusso

Barbonicino di taglia toy, Twenty è parte integrante della famiglia Nasti-Zaccagni. Sempre presente, tanto in casa quanto fuori, viene immortalato con assiduità dall’influencer. Chiara gli ha addirittura fatto confezionare due outfit da indossare nel giorno delle nozze con Mattia Zaccagni. Un animale di certo fortunato, che infatti al supermercato vanta un trasportino di lusso. Non è la solita borsetta “da cani” quella in cui siede il cucciolo bensì una Book Tote di Dior. La it-bag bianca con dettagli di pizzo è tra le preferite di Chiara dell’estate 2023: lei l’ha sfoggiata in moltissime occasioni, compreso il viaggio di nozze a Miami, ma adesso sembra averla destinata al suo amico a quattro zampe. Il costo? 2.800 euro.

Sexy in vacanza

Per fare la spesa Chiara Nasti ha optato per un outfit casual e comodo: top color crema e shorts in tonalità. Durante l’estate però ha regalato ai follower dei look da capogiro e, ovviamente, firmatissimi. La sua passione per il lusso non è una novità: spesso viene paparazzata per le vie del centro di Roma, nelle boutique dei top brand, ma il più delle volte è lei che condivide sui social abiti e accessori da favola. Le borse di Hermès, gli abiti di Dolce&Gabbana, la t-shirt Off-White: il suo guardaroba è da sogno. I bikini sono però tutti di Plume Ethérée, la sua linea di swimwear: striminziti e super sexy, fasciano le forme da urlo. Guada le ultime foto di Chiara Nasti nella gallery… c’è anche il cagnolino della borsa Dior.

