Chiara Nasti, che labbra! Il nuovo tattoo accende le polemiche

Tutto quello che fa Chiara Nasti scatena le critiche. L’influencer da due milioni di follower condivide la sua quotidianità su Instagram. Le giornate della Nasti trascorrono tra sedute di allenamento, shopping, business e famiglia. Ha un brand che produce bikini e abbigliamento, Plume Ethérée, ma è anche una mamma. Il piccolo Thiago, che a novembre compirà un anno, è nato dall’amore con il calciatore Mattia Zaccagni. Gli ultimi polveroni su Chiara riguardano la gestione del bambino e… i ritocchini estetici.

Chiara, mamma o bambina?

Chiara Nasti non le manda a dire. Lei pubblica attimi di vita e, quando attaccata, risponde a tono senza peli sulla lingua. Nei giorni scorsi ha postato dei video dove si diverte insieme al piccolo Thiago. Mamma e figlio ballano nel salotto di casa, circondati dai giochini del bimbo. Un dolce momento di coppia, qualche follower ha però da ridire: “Ma quanti anni hai? Sembri una bambina e non una mamma. Non lo guardi mai e hai sempre qualcuno che paghi e si prende cura di lui”. La replica è arrivata a stretto giro: “Ma sinceramente da quando è nato lo cresco sola non avendo neanche la mia famiglia in città. Cioè avevi la possibilità di scegliere di essere una persona buona e gentile e invece no. Le hai tutte te, brutta e cattiva”.

Il tattoo sulle labbra

Solo poche ore prima Chiara Nasti aveva sollevato un altro polverone, anche se, involontariamente. Nelle scorse settimana la modella aveva chiesto ai fan contatti di operatori specializzati di tattoo sulle labbra, in zona Roma. Tra le tante suggerite, Chiara ne ha scelta una e, il giorno dell’intervento, non ha perso occasione per condividere l’esperienza passo dopo passo. “Mamma mia le adoro già”, ha scritto, pubblicando i video direttamene dal lettino dello studio di trattamenti estetici. Le labbra molto voluminose dell’influencer risaltano ancora di più con la nuova tinta rosa. La maglia di Marine Serre (190 euro) con una grafica bianca e nera accentua ulteriormente l’effetto pink. I gusti sono gusti e la Nasti sembra molto soddisfatta del risultato ma la polemica dov’è?

La polemica

Dopo il trattamento una felicissima Chiara Nasti ha aperto un “box domande” su Instagram, invitando i follower a chiederle info sul tattoo, salvo poi non rispondere a nessuno dei quesiti. Nel frattempo infatti sui social si è scatenata una diatriba sulla sicurezza dell’intervento. Alcune colleghe della professionista scelta hanno sottolineato il fatto che il lavoro sia stato eseguito senza rispettare le norme igieniche. Nei video postati da Chiara si vede infatti la mano della tattoo artist che lavora sul labbro senza indossare i guanti. Allo stesso tempo, qualcuno sottolinea però come quelle immagini siano state probabilmente realizzate post trattamento, solo per avere un contenuto esteticamente piacevole (senza guanti e garze) da postare.

Al cinema con Mattia

Da allora Chiara Nasti non ha più parlato del trattamento ma ha comunque postato delle immagini in primo piano dove si vedono le labbra, ormai guarite, con la tinta rosa permanente. Struccata sul balcone o al cinema con il marito Mattia Zaccagni, la Nasti posta scatti dettagliati. Per la proiezione (ovviamente privata) l’influencer ha indossato jeans attillati, sneakers Dior (990 euro) e una lussuosa Birkin di Hermès, già sfoggiata in viaggio di nozze a Miami. La polemica sul tattoo è poi andata scemando, sostituita da quella sul ruoto materno di Chiara ma… le labbra restano: guardale nella gallery.

